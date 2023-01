Darío anota o tanto da vitoria do Compos ante o Cantabria

O Compostela comezou o ano como o acabou, con tres puntos onte na casa. Os xogadores do Compos superaron ao Rayo Cantabria por 1-0 nun duelo no que demostraron solidez e intensidade, sabendo reporse ás baixas, e no que marcou as diferenzas o gol de Darío, no 51. Unha vitoria máis para gañar confianza e encarar esta importante segunda parte do ano.

Tras as longas vacacións de Nadal, a SD Compostela regresaba ao Vero Boquete para estrear este 2023.

Coa necesidade de expor cambios no once, por lesións e sancións, Fabiano deu entrada, de primeiras, a Martín, Samu e Cano en detrimento de Damián, Fer Beltrán e Jordan, ausentes onte, tres novidades á que se sumou Kike, tras atoparse mal no quecemento Antas.

Con caras novas o Compos arrincou sólido atrás, buscando gañar confianza aos poucos, adaptándose aos cambios de última hora e sen perder a súa esencia de tentar ir arriba cando podía.

Foi un inicio con ataques moi mornos, sen apenas oportunidades e con dous bloques moi ben asentados atrás. Aínda que a pelota era para os visitantes, apenas había achegamentos.

Non foi ata pasada a media hora cando ambos conxuntos comezáronse a soltar. Os cántabros probárono con dúas accións de estratexia, especialmente un córner olímpico que se escapou rozando o segundo pau sen que chegase ninguén a rematar.

Pola súa banda, o Compos tívoas nas botas de Mario e Cano. O primeiro, tentouno cun golpeo ao segundo pau que parou o porteiro ben colocado, mentres que o coruñés tívoa, no 39, cun disparo potente, desde a frontal, que salvou Germán cunha enorme estirada. Dúas ocasións moi claras que, con todo, non puideron acabar en gol.

Por tanto, chegouse ao intermedio co resultado inicial, 0-0. Á volta dos vestiarios, cos mesmos protagonistas, o Compos volveu meterlle unha marcha máis, aproveitando as boas sensacións do final da primeira metade.

Con esa intensidade, acabaría chegando o premio, no 51, cun gol de insistencia do pichichi Darío. O dianteiro santiagués, rematou de cabeza un centro de Cano, sacouno o porteiro, volveuno a tentar coa testa, despexouna o meta e á terceira, coa zurda, cruzouna ao fondo da rede. Un gran premio tras moito tentalo. Con vantaxe, os xigadores adestrados por Fabiano Soares sentíronse máis cómodos, conscientes de que a vitoria estaba máis preto, a condición de que se mantivese a solidez atrás.

Este obxectivo estaba claro, coa defensa moi ben plantada e sacando calquera intento dos visitantes.

Mesmo houbo a opción de marcar o segundo, outra vez nas botas de Darío, pero a sorte foille esta vez esquiva, posto que o seu gran golpeo de volea, de lonxe, tras superar ao porteiro, estrelouse no traveseiro.

Non quixo entrar o trallazo do dianteiro, tampouco atopou a rede, tres máis tarde, Cano, cun remate que se topou cun defensor, polo que houbo que pórse o mono de traballo e loitar o triunfo ata o último segundo, apoiados por unha afección moi entregada.

OS VISITANTES TIVERON OPCIÓN NO DESCONTO. Así, o Rayo Cantabria tería a súa opción no desconto, pero aí apareceu Pato para deixar, unha xornada máis, a súa portería imbatida. Nun disparo desde a frontal, o porteiro voou para sacala a córner e no saque de esquina posterior, tras varios rexeites, Álvaro Casas sacouna de cabeza sobre a liña, disipando o intento cántabro.

Deste xeito, a vitoria quedou na casa e os nosos puideron celebrar un triunfo moi importante para comezar o ano da mellor maneira. A pesar das baixas, os futbolistas das SD Compostela volveron demostrar unha gran solidez. Agora, toca seguir, a próximo fin de semana, visitando ao Marino de Luanco, nova cita para medrar ainda máis.

1- SD COMPOSTELA: Pato Guillén; Riki Mangana, Kike, Pablo Crespo, Martín; Álvaro Casas, Roque, Samu, Cano (Elliot, m.77); Mario Rodríguez e Darío (Parapar, m.85).

0- RAYO CANTABRIA: Germán; Jorrin, Mirapeix, Marco (Juan Casar, m.77), Mario García; Gete (Álvaro, m.77); Mateo (Izán, m.72), Dani González (Jeremy, m.61), Neco, Diego Campo; e Jorge Delgado (Ayoub, m.61).

GOLES: 1-0: Darío, no minuto 51.

ÁRBITRO: Pérez Fernández (Castela e León). Amoestou a Samu, Riki Mangana, Álvaro Casas, Roque, Kike e Pato, polo Compos; e a Marco e Diego Campo, polo Rayo Cantabria.

INCIDENCIAS: Estadio Verónica Boquete de San Lázaro (Santiago de Compostela). Xornada 16 do Grupo 1 dá Segunda RFEF disputado ante 1.026 espectadores.