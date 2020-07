Daum también acapara elogios en pleno verano

Mike Daum apunta a ser uno de los nombres del verano en el Monbus Obradoiro. Mientras a la afición le toca esperar para saber si podrá contar con el ala-pívot estadounidense en el proyecto del cincuentenario, él sube su cotización en un momento en el que normalmente debería permanecer inalterable. El americano ha brillado con luz propia en The Basketball Tournament, un torneo de exhibición que se celebra cada verano en Estados Unidos donde su equipo cayó eliminado en la noche del viernes pese a ser uno de los protagonistas por su excelente nivel.

Toca aplicar una de las máximas de Moncho Fernández: no preocuparse más de lo justo por lo que no se puede controlar. El Obra consiguió un compromiso con Daum para que dispute en Sar su segunda temporada como profesional, pero ese acuerdo incluye una cláusula liberatoria si un equipo de determinada categoría le ofrece un contrato antes del plazo establecido. Así que al club santiagués no le queda mucha más opción que esperar y confiar en que se demore al menos un año el salto de Daum a un destino con mayor caché, algo que parece solo cuestión de tiempo.

Sin competición en Europa y con la NBA en plena cuenta atrás para su reanudación a finales de mes en Orlando, el panorama baloncestístico se está fijando estos días en The Basketball Tournament (cuya traducción literal sería El Torneo de Baloncesto). Es una competición de exhibición en la que cada verano participan jugadores profesionales que se encuentran de vacaciones y desean rodarse en un contexto competitivo o exhibirse de cara a futuros contratos, pues la cadena ESPN lo retransmite por televisión. Los jugadores se inscriben individualmente y son agrupados en equipos, generalmente por su pasado en el baloncesto universitario.

El torneo se está disputando en Columbus (Ohio) y permanecen cuatro de los 24 equipos que empezaron. El vencedor, en un formato de eliminación pura desde el inicio, se llevará un millón de dólares como premio. Sus reglas se basan en las del baloncesto universitario estadounidense (NCAA) aunque también hay normas incorporadas de la FIBA o de la NBA. De ese mejunje sale una competición cuya función principal es entretener al espectador.

En ese contexto, Mike Daum ha sido uno de los nombres propios antes de caer en cuartos de final este viernes, haciendo honor al juego de palabras que le sirve como apodo: Dauminator. Empezó a lo grande, como si no hubiese estado dos meses confinado en Santiago. Como parte del equipo House of Paign, el ala-pívot destrozó a War Tampa (76-53) con 21 puntos (incluidos 4/5 triples), 13 rebotes y 1 tapón. También destacó contra Carmens Crew (68-76) con 23 puntos (3/3 triples) y 8 rebotes, y se despidió contra Red Scare (83-76) con algo menos de acierto: 12 puntos (1/5 triples), 5 rebotes y 3 tapones.

Su notable estado físico, su puntería y su sangre fría han multiplicado los elogios. Solo hay que entrar en el perfil de Twitter del propio Mike Daum para leer un buen número de comentarios, retuiteados por el jugador de Nebraska, que reclaman que alguna franquicia de la NBA le dé una oportunidad.

SU SUEÑO. Esa ha sido siempre su obsesión, algo que no ocultó ni en su presentación con el Obra hace un año. “Está claro que ese es mi objetivo final desde que era niño, pero entiendo que el camino a la NBA de cada uno es diferente. Esta es una parte de él, y si estoy aquí un año, dos o los que sean, estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad”, admitió entonces, tras cerrar su ciclo en South Dakota State con uno de los mejores expedientes de la historia de la NCAA.

El obradoirismo confía en poder seguir contando con un Mike Daum que como novato firmó 9 puntos (con un 45,1 % de acierto en triples) y 3,7 rebotes de media, además de ser el tercer jugador más valorado del plantel (8,7). No solo brilló como ala-pívot, su sitio natural, sino que destacó también cuando Moncho Fernández lo reconvirtió a 3 ante la plaga de lesiones. Que crezca un año más en Sar es el anhelo de club y afición.