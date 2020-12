David Soto: “Este es el camino a seguir, llegarán los resultados”

La SD Compostela ocupa el séptimo puesto del Subgrupo 1A de Segunda B. Si la primera fase concluyese hoy, se vería obligado a pelear por evitar el descenso a Tercera, pero las sensaciones y la capacidad para competir que ofrece el conjunto de Yago Iglesias invitan al optimismo. David Soto, central blanquiazul, reconoce que en el vestuario cunde la sensación de que se merece más puntos, pero insta a no desviarse de la senda actual, que es la correcta.

“El equipo está con confianza a pesar de no tener los puntos que creemos que deberíamos tener. Las cosas se están haciendo bien, estamos trabajando bien y este es el camino que hay que seguir, compitiendo en todos los partidos, poniéndoselo difícil a todos. A través de eso seguro que van a llegar los resultados y mejoraremos en la tabla”, argumentó ayer Soto en rueda de prensa telemática.

Todo contando con que esta categoría no es la de antaño. Aunque el zaguero ourensano es el cuarto más experto del Compos en Segunda B, el formato de esta temporada reduce el margen de error, una opinión ya expresada por varios compañeros. “Al final, jugar 38 jornadas no es lo mismo que jugar 18. Es una competición exprés, donde no hay margen de error. Sumar de tres te coloca en un sitio y perder automáticamente te retrasa muchos puestos. No puedes fallar. En una liga de 38 puedes tantear, tener una racha negativa... Aquí no, porque te va a penalizar muchísimo y por eso es más difícil”, explica el futbolista de la SD al tiempo que recalca que los adversarios del subgrupo son “de muy alto nivel”.

UN SALTO. Un gran ejemplo para defender este argumento es el próximo rival, un Celta B con el que el Compos se cita el domingo en Barreiro (12.00 horas). Hace dos jornadas era penúltimo en la tabla con dos puntos en su casillero, pero dos victorias consecutivas ante Zamora (2-0) y Salamanca (0-3) han llevado a los de Onésimo del décimo al cuarto puesto. Exhiben un punto más que la SD.

“La liga está siendo muy igualada, cualquiera que logra una victoria se coloca en una buena posición en la clasificación y se está viendo, el mejor ejemplo es el Celta B”, defiende Soto. “Vamos a intentar sumar ya de tres este domingo. Sabemos que es un rival difícil, es un filial y es un equipo con mucho ritmo y jugadores con mucho potencial. Tenemos que intentar hacerlo bien, ganar y ya se verán los otros resultados y dónde estamos en la clasificación”, apunta.

En el quinto derbi del Compos este curso, último de la primera vuelta, se antoja clave el control del balón. Así lo cree el central blanquiazul, quien aventura una bonita pelea por la posesión. “Va a ser un partido igualado, estará 50-50. Ellos vienen de dos victorias, nosotros de tener buenas sensaciones ante el Pontevedra, y somos dos equipos que queremos el balón y proponemos. Quien se imponga en tener el balón y hacer daño con él, tendrá mucho ganado”, considera. David Soto enfatiza la importancia de no dejar que el juego se descontrole, pues eso beneficiaría al talento individual del que dispone el filial olívico.

Esa calidad es uno de los aspectos que preocupan al central, que alaba el bloque celeste en conjunto. “El Celta B ha hecho muchos fichajes este año, creo que tienen gente individualmente muy buena, como Manu Justo, Bruninho, Lauti... Son muy buenos jugadores, hay que estar atentos a todos porque es lo que tiene un filial, en cualquier momento sacan algo individual y te la pueden armar”, recuerda Soto.