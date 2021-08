Del mal VAR y los malos arbitrajes

El tema no es nuevo, pero como ha vuelto la Liga y no está tan lejana la pasada Eurocopa, igual hay que refrescarlo. Hay que hablar otra vez del controvertido o mal VAR de la Liga española, que es hablar de la esperpéntica aplicación de un instrumento que en sí es una ayuda excelente para mejorar el arbitraje, pero que no sirve de nada si los árbitros, dentro y fuera del campo, son malos.

Se jugó la Eurocopa y al fin lo descubrimos: el VAR era esto. Festejamos que se aplicara la lógica en las jugadas: en los partidos no había penaltis, ni polémicas, cuando un balón rozaba la mano de un defensa. No hubo penaltis insolentes, demenciales, penas máximas para los defensas ni posiciones antinaturales. Se dejó de lado la iniciativa española de intentar ponerle puertas al campo, buscar una teoría que determine, con cercanía al cien por cien, qué es penalti y qué no. El arbitraje volvió a ser lo que siempre fue: cuestión de aplicar un reglamento y de interpretarlo. En España, los árbitros no se mojan ni debajo de la ducha.

Eso se echa en falta en el fútbol español. Con la vuelta de la Liga, y van sólo dos jornadas, hemos recuperado nuestra nefasta realidad arbitral. Los penaltis por manos en posición antinatural del jugador no habían muerto, estaban de parranda por la Eurocopa. Lo dijo Simeone, un tajante defensor del VAR: ya no sé lo que es mano y lo que no. Unas veces lo es (Llorente), otras muchas no. La vida sigue igual. Los árbitros españoles siguen siendo malos, pero para sus dirigentes el acierto en las jugadas es casi pleno. Olé.

Viendo el penalti que le pitaron en contra al Celta en El Sadar, uno se pregunta si lo que los árbitros están empeñados en conseguir es que al fútbol no se juegue con libertad, como toda la vida. Porque pitar penalti en la jugada que protagonizó el joven (eso sí ha sido así toda la vida, hay galones) Carlos Domínguez es de locos: un jugador cede el balón al portero, en un gesto natural estira la mano, un delantero listo, Kike García, sabe lo que hay y mete la cara, topa con la mano y después es como si lo matasen, que lo que siempre ha sumado puntos en el fútbol español, con VAR o sin él, es la simulación. El torpe del turno del lunes por la noche, el tal Alberola Rojas, dice que ¡penalti! Viva el fútbol.

Carlos Domínguez pensará que la próxima vez será mejor no actuar, inhibirse. Como piensan los defensas, y mira que nunca fueron santo de mi devoción, cada vez más que es mejor no meter el pie dentro del área: si hay un delantero un poco pillo alrededor, la secuencia es conocida: el chico grita (con el campo vacío tenía más efecto), se retuerce de dolor... veinte segundos, cuarenta como mucho; el mal árbitro de dentro del campo pita y el peor que está en la llamada sala VOR lo ratifica. Desde el fondo, los dirigentes arbitrales aplauden: otro acierto. E la nave va.