Dembélé y Memphis firman la victoria del Barça en Nueva York

Newark (EEUU). El FC Barcelona venció sin dificultades (2-0) a un New York Red Bulls que no creó en todo el partido ni una sola oportunidad de verdadero peligro, en un encuentro en el que el polaco Lewandowski no logró estrenarse para su nuevo equipo pese a intentarlo por todos los medios.

Xavi Hernández utilizó a 22 jugadores para dar rodaje a toda su plantilla en el último partido de la serie de amistosos en Estados Unidos, donde cosechó tres victorias, dos ante equipos locales y el Real Madrid; y empató contra la Juventus.

A priori, el equipo del Red Bulls, uno de los más potentes de la liga estadounidense, iba a dar más trabajo al equipo catalán, pero estuvo totalmente desdibujado y el Barcelona no hizo sino pasearse por su cancha, creando numerosas situaciones de peligro pero sin gran acierto a la hora de definir.

LEWANDOWSKI. Casi todas las ocasiones las crearon o Dembelé o Raphinha, que buscaban todo el tiempo a Lewandowski, lo mismo que hacía el público, que lo jaleaba particularmente con ganas de verle marcar el primer gol de su nueva vida en el Barça.

El delantero polaco sigue con hambre de gol pero no ha podido definir en ninguna de las ocasiones de que dispuso, pese a que lo intentó una y otra vez.

En el minuto 40, Dembelé, tras un derechazo cruzado ante el que el guardameta Colonel no pudo hacer nada, abrió el marcador. Y ya en la recta final de la segunda parte, Memphis firmó el 2-0 definitivo. Javier Otazu