Denis Suárez pide al Celta que explique “realmente” su situación

El culebrón no cesa. El centrocampista del Celta de Vigo Denis Suárez confirmó este miércoles que el nuevo asesor deportivo del club, el portugués Luis Campos, le trasladó la intención de la directiva de traspasarlo antes de que se cierre el mercado de fichajes por su ‘divorcio’ con el presidente Carlos Mouriño a causa de la salida del joven Bryan Bugarín.

La marcha el pasado verano del canterano del Celta al Real Madrid quebró las relaciones entre Denis y el máximo accionista del club, quien acusó a su agencia de representación -Intermedia Sport Player- de “mercadear y subastar con niños”.

“A través de Luis Campos me trasladaron que no cuentan conmigo por la situación que todo el mundo sabe. Lo considero una situación injusta porque yo ya le ofrecido una solución al club al ofrecerme a negociar sin intermediarios por el medio”, explicó el futbolista a la TVG tras visitar el campus que lleva su nombre.

Denis, además, desveló que otros compañeros del Celta han renovado con el club sin haberse desvinculado de la agencia de representación vetada por Mouriño.

“Otros jugadores han renovado y siguen vinculados a la agencia. Entonces, yo creo que la otra parte tiene que decir realmente porqué no se cuenta conmigo”, puntualizó.

El exfutbolista del Barcelona dejó claro que en este inicio de pretemporada está siendo “uno más” y que el técnico Eduardo (Chacho) Coudet “cuenta” con él y que, por eso, espera encontrar una solución. “El club me dijo que me iba a ayudar a encontrar una solución pero de momento no me han dicho nada más. Yo quiero lo mejor tanto para mí como para el club, a día de hoy no puedo asegurar nada”, subrayó.

Rubén Blanco renueva El portero Rubén Blanco amplió cuatro años más su contrato con el Celta, hasta el 30 de junio de 2027, informó el club gallego, con el que tenía vinculación hasta el final del curso 2022-23. “Estoy muy contento””, comentó el internacional sub-21 tras firmar su nuevo contrato celeste.