Denis Suárez se irá a la grada si no cambia de agencia, avisa Mouriño

Vigo. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, afirmó este jueves que el centrocampista Denis Suárez “se irá a la grada” la próxima temporada si no abandona Intermedia Sport Player, la agencia de representación de la que es accionista y que el pasado verano se llevó al joven Bryan Bugarían al Real Madrid. “Entró en una agencia, siendo socio de esa agencia, que se ha dedicado a subastar a unos chicos de nuestro equipo”, denunció el máximo accionista del club vigués, que en el curso 2018-19 ya mandó al serbio Nemanja Radoja a la grada por su negativa a ampliar su contrato. Mouriño explicó que los dirigentes ya le dijeron a Denis Suárez que “ese no es el camino” y que con su agencia “no quieren nada”, por eso mientras se mantenga como accionista no podrá negociar una ampliación de contrato. “Si no cambia de postura, él sabe que no jugaría un partido más con el Celta. Se iría a la grada”. efe