Derbi gallego con diferentes miradas, distintos caminos y el mismo propósito: ganar

Un derbi se puede mirar con diferentes ojos: los del niño que disfrutará de su deporte preferido, rodeado de los suyos, contagiado por la emoción de un Sar prácticamente lleno en un duelo de aficiones que vibrará, rugirá y aplaudirá como nunca antes lo ha visto; la del seguidor más implicado, con sus nervios, toda la tensión, cantando cada acción del choque, cada canasta, cada decisión arbitral, exigiendo a los suyos e increpando al rival; o la de los jugadores y técnicos, profesionales con un plan de partido, responsabilizados, conscientes de que no es encuentro más aunque la meta nunca cambie: ganar.

Un derbi no es un partido más y nunca debería serlo, porque su adrenalina, su pasión, traspasa el fervor de cualquier otra jornada. Pero a las diferentes miradas que hoy se mezclarán en la Caldeira hay que añadir una última: la del grupo de veteranos del Obradoiro y del Breogán que, durante el homenaje que les ha organizado el club durante el descanso, demostrarán con su ejemplo que por encima de las rivalidades y de las rencillas esto es solo deporte y la victoria se saborea mejor cuando se respetan sus valores.

Monbus Obradoiro y Río Breogán recuperan esta tarde (20.00 horas) el duelo gallego de la Liga Endesa aplazado el pasado día 3 a causa de la covid con dinámicas y sensaciones opuestas aunque un mismo discurso porque un derbi siempre supone un punto y aparte.

El estado anímico prima por encima de cualquier precedente, estadística o bagaje y la codicia por vencer es el único factor desequilibrante. Ahí las fuerzas deberían estar equilibradas. “Se fora por ter fame nós deberiamos gañar porque estamos bastante esfameados ultimamente”, meditaba con su particular ironía Moncho Fernández en la previa a la pregunta de si su rival les supera en ambición este curso. Porque es cierto que el cuadro lucense tiene en su mano certificar hoy su pase a la Copa del Rey, pero el equipo santiagués se juega esquivar una semana más caer al pozo del descenso.

hándicaps. Decimosexto en la clasificación, a sólo una victoria de distancia de la zona de peligro, con una racha negativa de solo un triunfo en sus últimos cinco compromisos, cifras que alertan como los más de 90 puntos encajados en los 4 partidos más recientes y la sensación, unánime y asumida por parte del plantel, de que las cosas no funcionan, es el propio técnico del Monbus quien pone el dedo en la herida para señalar algunos de sus déficits.

“No somos capaces de condicionar los partidos desde atrás que es lo que está siendo nuestra mayor laguna en el juego”, confesaba en la previa. “Nuestros jugadores importantes han tenido días buenos y otros no tanto. Si tienes un rol importante y no eres regular el equipo se resiente”, añadía. “Para mejorar tenemos que perder muchos menos balones, ser buenos en el rebote que no lo somos, aprovechar aquellas ocasiones en las que el rival nos dé una ventaja y anotar... tiene que ver con muchas cosas y espero que seamos capaces de ir avanzando poco a poco y que esos granos de arena acaben haciendo la montaña”, asumía Moncho Fernández, que no necesitaba meditar la respuesta a otra de las preguntas: ¿Le duele no ir de favorito al derbi? “No debería provocarme dolor. Lo que me preocupa es lo que seamos capaces de hacer nosotros. Me preocupa que no estemos encontrando esa línea que deberíamos”.

DESPEJAR DUDAS. Ganar al Breo rebajaría el estado de impaciencia y dudas del obradoirismo -aunque pase lo que pase seguirán quedando 17 jornadas por delante- y cómo conseguirlo es la responsabilidad de un cuerpo técnico que, deslumbrado como todos por la calidad y talento de Dzanan Musa, avisa de los otros peligros del equipo breoganista. “Es la gran estrella de la Liga y lo demuestra cada día, la labor de Bell-Haynes, de Lukovic, de Mahalbasic, de Kalinoski e Iván Cruz en lo que se refiere a estadísticas es fantástica, pero el trabajo de Sergi y de Erik (Quintela), por ejemplo, me parece básico para todo lo que están consiguiendo”, asevera el entrenador del Obra que califica la temporada de su rival de “un 9,75 sobre 10”. Por eso insiste en alertar sobre “su contraataque, su transición, su rebote de ataque y las situaciones de 1c1, pero también será muy importante el aspecto mental no solo desde el punto de vista táctico de saber leer dónde tienes las ventajas, sino de saber aguantar cuando vengan mal dadas”.

Comas, protagonista. En el Río Breogán los focos estarán también fijos en el banquillo. El coronavirus ha impedido el debut en la dirección de Veljko Mrsic e incluso la continuidad una semana más como interino de Javi Muñoz, así que Oriol Comas ejercerá de primer entrenador para sellar el billete a Granada. El catalán subraya de su anfitrión que cuenta “con una manera de jugar muy clara”, con un estilo “dinámico y colectivo” y pone la atención sobre Robertson y en “uno de los mejores cuatro, Ellenson”. “Cuentan con jugadores que llevan mucho tiempo juntos y están muy engranados. Es un reto bonito”, apunta.