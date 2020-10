Derbi ibérico para medir el ‘efecto Ansu Fati’ en la Roja

··· Los tres positivos de jugadores de la selección de Ucrania, a la que España se mide el próximo martes 13 de octubre en Kiev en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, no piensa el seleccionador Luis Enrique Martínez que pongan en peligro la disputa del encuentro. El portero del Real Madrid Andriy Lunin ha sido el tercer internacional ucraniano que ha dado positivo en coronavirus en la concentración, tras Yuriyy Pankiv y Lubomyr Toshich. “Más allá de las bajas de Ucrania, si no hay más novedades, como seleccionadores tenemos la opción de convocar algún jugador más. No es como un equipo en el que no tienes más jugadores para cubrir las bajas”, dijo Luis Enrique.