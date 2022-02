Derrota en Valladolid que prolonga la mala racha del Santiago Futsal

El Santiago Futsal no pudo romper su mala racha y ya acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria, con tres derrotas seguidas. Carácter no le faltó, pero se topó con un Unión Arroyo con las ideas claras que le derrotó por 3-2.

Los pupilos de Chipi tuvieron una salida complicada y se vieron abrumados ante la intensa presión local. Hundido atrás, con Dani Blanco como principal estilete en defensa, el equipo compostelano aguantó las embestidas rivales. Brais se hizo grande bajo palos al desbaratar disparos de Virgi y Mario Puertas. Era el comienzo de una tormenta a la que trató de sobrevivir el Santiago. Quintás y Arnejo probaron fortuna desde fuera del área, pero respondió Josué.

Desde el banquillo, Chipi vio como su equipo era incapaz de cortar la inercia positiva local. Con el balón en los pies, sus jugadores se vieron maniatados. Brais y Dani Blanco se vieron obligados a desplazar en largo, pero el buen posicionamiento anfitirón impidiera tiros liberados.

Sin embargo, cuando peor lo pasaba el bando visitante, a falta de dos minutos para el final de la primera parte, Quintás lanzó una falta escorada a la izquierda que se coló por el primer palo: era el 0-1.

Con el regreso a pista, ambos equipos no se dieron tregua. Cualquier pugna se convertía en una intensa batalla. El Unión Arroyo mantuvo su plan de juego: presión intensa y combinaciones rápidas. No tardó en encontrar el empate. Adri envió un pase largo, Brais y Dani no se entendieron y Jaime aprovechó.

Trató de responder Javi López con un disparo que se fue por centímetros fuera. Los pupilos de José Luis Sacristán buscaron mayor recompensa y ésta llegó cuando Adri armó un potente disparo que llegó a tocar Brais, pero se coló por la escuadra.

El golpe no tumbó al Santiago Futsal que respondió con carácter. Arnejo comenzó a hacer diabluras por el ala derecha y amenazó con varios disparos que atajó Josué. El equipo anfitrión no se quedó atrás y Javi Cabezas, en el minuto 35, agrandó aún más la herida tras aprovechar una magnífica jugada de Adri.

En los últimos compases y en un ataque desesperado por igualar, Chipi apostó por el ataque de cinco y Simón, a falta de ocho segundos, estableció el definitivo 3-2.