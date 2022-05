EL JUEGO DEL BALÓN SIGUE SORPRENDIENDO.

La semifinal de la exitosa Copa de Europa de no deja a nadie indiferente. Está siendo un colosal acontecimiento. El juego deja un pésimo ejercicio defensivo en una, orden y poderío en otra, con emoción a raudales, mucho análisis y acaparando la atención más allá de los minutos de juego.

Sería posible titularlo como desastre en defensa y pensamiento atacante. La primera falta en el minuto 40 y 7 goles el martes y el miércoles control del juego y del ritmo, con poderío desigual.

Son los partidos de fe, ilusión y sueño. Se deja todo para la vuelta en espera de la magia del Santiago Bernabéu y en la cerámica se cuenta con ser más ofensivos, esperando su momento y su oportunidad. Tenemos una Champions más allá de cualquier guion. Para el espectador una diversión pocas veces contemplada, para los analistas unas escenas, un cúmulo de situaciones para estudiar, sobre todo, en la organización defensiva.

Tuvimos fútbol para todos los gustos en una eliminatoria que no deja indiferente a nadie, contemplando la organización defensiva y el marcaje, las zonas y el repliegue, la amplitud y la profundidad, la presión alta tras pérdida y el repliegue, el ataque y el contraataque y las continuas transiciones. Todo un libreto en los dos partidos.

El marcaje en zonas orientado al adversario, al campo, al balón y a la portería requiere de mentalidad. Actualmente todos los equipos juegan en zona y para eso hay que ser inteligente. Comparen Manchester City contra los dos de Madrid, vean, reflexionen y luego saquen conclusiones del juego poderoso, racheado del Liverpool-Villarreal. En las competiciones, sólo con defensa no llega. Los de Klopp abusaron, utilizando el poder de la física, la velocidad, la profundidad y con transiciones de vértigo.

Las transiciones en el juego son aquellos instantes en que un equipo modifica el modo ataque defensa y defensa ataque.

Es una herramienta táctica dónde puede sobresalir la inteligencia y la capacidad de los jugadores para adaptarse a las circunstancias del juego.

La capacidad para percibir, analizar, decidir y ejecutar las acciones que requiere el momento, determinarán el valor del equipo, así como el orden, la estabilidad, la armonía en el juego.

Muestran el dominio y autoridad sobre los rivales. La defensa se trabaja partiendo de la vigilancia, el control de espacios y de adversarios, para ir usando el marcaje, entrada, anticipación, interceptación y a poder ser, según la consecuencia, enlazarlo con las transiciones.

Es un recuperar balón, defender, contraatacar, atacar y vuelta a empezar, buscando orden y estabilidad.

El equipo que controla el juego es el equipo que domina los elementos defensivos.

En la práctica diaria todo es con balón y en espacios reducidos, por eso, los espacios abiertos y alejados de la portería dan pánico a los jugadores. No gusta al jugador trabajar sin balón y los técnicos no se imponen, no es popular el juego defensivo, pero es eficaz y de rendimiento.

Incluye gestionar espacios y jugadores, distribuyendo funciones y misiones, con armonía y sentido de equipo, acorde con los requerimientos propuestos para el juego.