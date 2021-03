Detalles en verde y en granate y un nuevo motor para el SF21 de Sainz

La escudería Ferrari ha desvelado este miércoles el diseño del nuevo SF21, monoplaza en el que se estrenará el piloto español Carlos Sainz en el equipo italiano, junto al monegasco Charles Leclerc, y que cuenta con detalles en verde, en granate y que pretende dar, a nivel de motor, un “paso definitivo” hacia el triunfo.

“No esperábamos el color verde, ¿eh? El coche es bonito, y ya nos espera. Mañana podremos dar unas diez vueltas más o menos con el SF21, una primera prueba. Y el viernes empezaremos el test en serio, para preparar el Mundial”, explicó Carlos Sainz en declaraciones facilitadas por Ferrari.

A su lado, Charles Leclerc comparó el SF21 con el monoplaza del año pasado, el SF1000. “Me encanta. Me gusta el coche, me gusta el color, que parece algo más oscuro que el año pasado. Y me acostumbraré al verde”, aseguró el piloto.

El jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, fue el primero en desvelar los detalles del nuevo monoplaza, que evoluciona a partir de su predecesor. “Hemos intentado mejorar todas sus áreas, donde fuera posible”, afirmó.

El SF21 tiene una aerodinámica revisada y una nueva unidad de potencia. “Un nuevo chasis con el color burdeos atrás, similar al color del primer Ferrari de carreras, el 125s. Color usado el año pasado en Mugello para celebrar el Gran Premio número 100”, explicó sobre el detalle burdeos, además de incorporar el verde junto al blanco y el “rojo Ferrari” para honrar a la bandera transalpina.

“Este año estará lleno de retos. A nivel visible, partimos de nuestra historia y, obviamente, también miramos al futuro pero siempre partiendo de nuestro rojo Ferrari”, se sinceró el ‘Team Principal’ del ‘Cavallino Rampante’.

Con una nueva unidad de potencia, la 065/6, confían dar un paso adelante en el Mundial 2021. “Esperamos ser una décima más rápidos por vuelta. Es un trabajo en equipo y junto a Shell. Hemos puesto mucha energía en este proyecto”, admitió Binotto.

El director de Carreras de Ferrari, Laurent Mekies, remarcó que intentarán mejorar los malos resultados de 2020, con Charles Leclerc octavo y, Sebastian Vettel, decimotercero. “La temporada 2021 parte de aprender de las lecciones de 2020, una campaña difícil”, reconoció. “El pasado Mundial fue un duro test, hemos tenido que mejorar en las áreas donde no fuimos fuertes. Tenemos que sacar el máximo rendimiento del coche, y actuar como un equipo sólido”, reiteró.

No obstante, confía en Leclerc y en Carlos Sainz, recién llegado al equipo, para mejorar. “Podemos tener un buen arranque de temporada con Sainz y Leclerc a bordo. Su entusiasmo, su complicidad, van a ser clave a la hora de que en 2021 demos un paso definitivo para tener un mejor futuro en Ferrari”, auguró en positivo. EUROPA PRESS