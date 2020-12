Diciembre, el mes de los exámenes en el Ulla Oil

Se rebela siempre Chiqui Barros ante quien especula sobre la legitimidad de la presencia de su equipo en la Liga Femenina 2. El Ulla Oil Rosalía ascendió como líder de su grupo en una 1.ª División que dominaba con autoridad hasta el obligado parón a causa de la pandemia, pero aunque la vehemencia del entrenador y sus argumentos no fuesen suficientes, el cuadro compostelano está dejando claro sobre la pista que su hábitat es la segunda máxima categoría del baloncesto nacional.

Después de 8 encuentros, pese al carrusel inicial de aplazamientos, a las lesiones y confinamientos, a las horas robadas a un pabellón reconvertido en aula de instituto por exigencias del protocolo covid, al sacrificio de sus jugadoras a la hora de compatibilizar estudios y deporte y al hándicap tanto de la inexperiencia en la Liga como en el déficit físico, el plantel santiagués se está demostrando como un rival valiente, con calidad y recursos, y muy competitivo.

Está creciendo el cuadro colegial en su juego y en su presencia en el parqué, el único gran objetivo de un proyecto que pelea en una competición llena de goliats, y con la tranquilidad de verse ya fuera de las posiciones de descenso gracias a sus victorias ante el Cortegada y el Barakaldo, afronta su particular hora de la verdad con un calendario que le medirá a rivales llamados también a pelear en la zona baja.

“Viene un tramo de Liga más difícil y más en nuestro caso, ya que coincidirá con la época de exámenes en las facultades y es un colapso. Nos toca ahora Lanzarote, hay que jugar el partido aplazado de Maristas y nos queda Avilés también el martes que viene y debemos intentar sacar las máximas victorias de esos tres partidos, evidentemente sin renunciar a competir contra Ardoi y Ferrol que son dos de los de arriba”, analiza Sara Corredoira, una de las tres capitanas del Ulla Oil que apostilla: “Es cierto que tenemos que exigirnos más, tenemos que llegar mejor que estas semanas, pero ahora con estas dos victorias el equipo está mejor anímicamente”.

La base lucense confía en la respuesta del equipo: “Creo que ahora estamos muy bien, en un punto al que necesitábamos llegar. El equipo necesitaba un plus de motivación porque ahora nos vienen unos partidos muy importantes. Llegamos bien físicamente, estamos cómodas, venimos de ganar dos de tres y estamos en un buen momento”.

Porque el Rosalía ha adquirido poso. Superado el sarampión del debut, pese a que nunca se mostró en la pista como un conjunto temeroso, entiende Sara que “a todas nos hacían falta varias jornadas para hacernos a la competición”. “Ahora estamos teniendo más acierto, también leyendo mejor los partidos, antes nos sacaban mucha más ventaja por ejemplo del desajuste físico, Leti también nos está ayudando muchísimo, y se está notando menos ese desequilibrio”, añade.

Arranque complicado. Tampoco ayudó el duro calendario de Liga con el Celta e Idiazabal, los aplazamientos ante Maristas, Arxil y Cortegada, la lesión de la propia Sara, los confinamientos en la residencia de Clara y de Ana “y era como que se nos venía todo encima”. “Pero sobre todo esta última semana era lo que necesita el equipo para darse cuenta de que podemos competir contra cualquiera si planteamos bien los partidos”, insiste la base.

Y ahí es donde esta plantilla, joven en edad y en experiencia en la categoría, cuenta con su particular as en la manga. La presencia de Chiqui Barros en el banquillo es un lujo y bajo su guía en el día a día, y fieles a su pizarra en los partidos, no solo el grupo está siendo capaz de explotar todo su potencial sino de sorprender tácticamente al más serio de sus oponentes. “Es cierto que Chiqui y Jesús están planteando muy bien tácticamente los partidos, sobre todo a la hora de intentar minimizar la ventaja física que normalmente tienen los rivales sobre nosotras. Estamos jugando con cambios táctico-defensivos, zonas, que era algo que al principio no lo tenía tanto en mente, pero nos está saliendo por ahora bien”, reconoce Sara Corredoira.