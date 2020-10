Djokovic supera una lesión fantasma y a un gran Carreño

··· Rafael Nadal evitó quejarse de la hora tardía a la que tuvo que afrontar su partido de cuartos de final de Roland Garros contra el italiano Jannik Sinner, al que superó en tres sets (tie break en el primero) y aseguró que “hay que aceptarlo”. “No he jugado enfadado, sería un mal comienzo y más en cuartos de Roland Garros. He aceptado las condiciones, sé que no es lo ideal”, dijo. En semifinales, mañana, se medirá al argentino Diego Schwartzman.