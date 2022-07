Dor e loito no Atletismo Galego pola morte de Sergio Vázquez

No día de onte recibimos a tristísima noticia do falecemento de quen fora Presidente da Federación Galega de Atletismo Sergio Vázquez, impulsor da Carreira Pedestre de Santiago (que organiza EL CORREO) e tamén doutras moitas probas deportivas.

Durante algo máis de cinco lexislaturas, Sergio foi o encargado de conducir e dotar ao atletismo galego de ferramentas e recursos. Durante o seu periodo cimentáronse as bases dun gran proxecto que logrou convertir á Federación Galega de Atletismo nunha das máis importantes e con máis peso no deporte galego e no atletismo nacional sendo o artífice de igual modo, do deseño da actual base estructural cuxas delegacións, estamentos, núcleos e distintos comités constitúen a pedra angular federativa.

“Os comezos non foron tempos fáciles, a falta de recursos e as carencias de medios e instalacións sacaron a relucir unha das grandes virtudes de Sergio Vázquez, a súa capacidade de negociación e de xestión que lograban importantes recursos e concesións para o noso deporte”, sinalan na nota de prensa da Federación Galega de Atletismo,entidade que hoxe ten como presidente a Isidoro Hornillos.

“Si todo iso definía moi ben a esencia de quen fora o presidente máis carísmatico do atletismo galego, a súa gran virtud foi sen lugar a dúbidas o seu marcado carácter ético, nobre e humano que xunto as súas crenzas relixiosas, marcaron a súa filosofía de vida”, engaden no seu comunicado.

Nado na parroquia lucense de Hombreiro no ano 1936, os seus primeiros contactos co atletismo darían comezo na cidade das murallas con 17 anos da man dos míticos Manuel Fraga Ferrant, Ramón Pidal Barja ou Gregorio Pérez Rivera que de seguida viron nel un talento innato para o atletismo

adestrando ca mellor escola da ápoca EN EUROPA No ano 1954 lograba o seu primeiro triunfo importante, o campionato de España nos 3.000 m., debutando ca selección española tres anos despois nun encontro España-Bélgica. Ese mesmo ano, emprende viaxe á localidade alemana de Friburgo onde permanece por un curto espazo de tempo adestrando ca mellor escola da ápoca dirixida por Waldemar Gerschler de que sacaría experiencias moi positivas.

En 1964 con 24 anos, e xa asentado na Coruña, da comezo a faceta de xestor e adestrador creando o Club Atlético Coruñés e dirixindo aos clubs de fútbol do Imperator e o Deportivo xuvenil.

No ano 1984 accede á presidencia da Federación Galega de Atletismo no momento no que se constitúen de novo as Federacións Autómicas cargo que acupa ata o ano 2006 onde tomaría o relevo o por aquel entón Director Técnico e actual Presidente, Isidoro Hornillos.

En parte das súas moitas andainas axudando o progreso do deporte en Galicia, Sergio Vázquez foi un dos impulsores da Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada por este xornal, unha cita que despois de dous anos de ausencia pola Covid vai facerse neste 2022 polas rúas da capital galega o vindeiro outubro, como xa é tradición no último domingo do mes.

A Federación Gallega de Atletismo fai desde hai tempo unha proba chamada Gran Premio de Marcha Internacional Cantones, que desde as súas últimas edicións e tamén é coñecida como Trofeo Sergio Vázquez, exemplo de valía deste galego de ben que durante décadas foi quen de traballar a prol do atletismo galego, sendo inspiración e mestre para xeracións vindeiras. DEP.