Dos casos en el Racing ferrolano para recibir al Rayo Majadahonda

Ferrol. El Racing de Ferrol recibe este sábado (17.00 horas) al Rayo Majadahonda con dos bajas confirmadas por covid-19, anunció su entrenador, Cristóbal Parralo, en rueda de prensa. El técnico ha señalado que las pruebas posteriores al partido del miércoles contra el Racing de Santander permitieron detectar ambos casos, pero no ha descartado que afloren más positivosantes de jugar, al realizar nuevas pruebas a la plantilla.

Tras la derrota frente al conjunto cántabro, el preparador verde ha estimado que no puntuar “inquieta y molesta” y ha reseñado que su “intención es ganar”.

“No me gustó que el equipo regalara 45 minutos; no hay tiempo para lamentarse o mirar atrás”, indicó Parralo. Ante los tres partidos que disputa el Racing de Ferrol en menos de una semana, ha puntualizado que no quiere “que suene a excusa, pero hay poco tiempo para prepararlo”.

Sobre sus jugadores, reveló que “están más cansados” que el jueves, cuando llegaron de madrugada de Santander. En la sesión de trabajo de este viernes se evitó “hacer más carga” y el cuerpo técnico trató de “recuperar” a los futbolistas.

El entrenador racinguista ha asegurado que el Rayo Majadahonda es “uno de los mejores de la categoría, un equipo complicado”. Además, ha subrayado que el plantel está “dolido”, pero ve “bien” al equipo, tras las dos derrotas de los últimos compromisos ligueros de Primera RFEF.

CELTA B. El filial del conjunto vigués vuelve a jugar este sábado (17.00 horas) en el Abanca Balaídos, que no le trajo suerte el pasado miércoles en su partido frente al Real Unión (1-2). Ahora recibe la visita del Bilbao Athletic, con lo que se medirán dos de las mejores canteras de jugadores de España. EFE