Dos tantos en la recta final del duelo sellan la salvación del Estradense

A Estrada. El Estradense certificó la permanencia en Tercera División en un encuentro que se decidió en el último cuarto de hora. El equipo preparado por Alberto Mariano, que finalizó en cuarta posición, fue superado en la mayor parte del encuentro por su rival, pero llegó más entero al tramo final en el que aprovechó dos ocasiones para lograr los tres puntos. Brais Calvo y Edu anotaron los tantos del equipo local. La UD Ourense perdonó, sobre todo en la primera mitad, y tendrá que jugar la pase de permanencia.

No fue el mejor encuentro del Estradense en su campo. Apenas generó ocasiones de gol ante un contrincante que dominó el balón y marcó los tiempos del partido, sobre todo en una primera mitad en la que resultó muy superior.

Tras el paso por vestuarios no cambió la decoración. El equipo preparado por Fernando Currás buscó decididamente adelantarse en el marcador aunque no gozó de la profundidad de la primera mitad. Alfredo y Champi tuvieron las ocasiones más claras en las filas visitantes.

En los últimos veinte minutos, el Estradense aprovechó el bajón físico del rival y se estiró en busca del gol. En el minuto 76, Brais Calvo conectó un zurdazo desde la frontal que sorprendió a Dani Sampayo. Con el marcador a favor, el equipo entrenado por Alberto Mariano defendió sin mayores problemas las embestidas de su rival y pudo sentenciar con el tiempo ya cumplido. La zaga de la UD Ourense no logró despejar y el balón llegó a Edu que no perdonó ante la salida del portero. Hugo Mosquera