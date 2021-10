Duelo en las alturas en Santa Isabel: el líder invicto ante el segundo

··· El Santiago Futsal no podrá contar esta tarde con la aportación de Diego Pérez, que se recupera de una microrrotura de fibras en un abductor. Aunque el problema no es importante y podría volver al equipo la semana que viene, no se quiere arriesgar.

··· Tampoco podrá estar, aunque en este caso en el banquillo, el técnico José Carlos Martín, Chipi, que fue sancionado con dos partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido ante el IES Coruxo.