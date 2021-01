Duro correctivo al Santiago Futsal en su visita a Ceuta

El Jerubex Santiago Futsal continúa su particular vía crucis al encadenar su quinta derrota consecutiva. Cayó goleado por 7-0 ante el Ceutí, entrenado por Santi Valladares, en el que Everton volvió a demostrar que la ley del ex sigue vigente. El brasileño anotó un hat-trick en un partido en el que los pupilos de David Rial no tuvieron opciones de rescatar algún punto.

De hecho, en menos de un minuto su rival había encadenado tres ocasiones claras para anotar. Apenas habían transcurrido seis segundos cuando Everton avisó con una falta directa que despejó Pedro Liñeira. El catarinense volvió a rematar con peligro instantes después, y Sufián disparó con peligro.

En el minuto cuatro avisó con un disparo de Abraham que salvó el cancerbero visitante. Fue el preludio a la apertura del marcador. Sufián aguantó el cuero de espaldas y cedió para We Casas, que sacó un derechazo raso y cruzado que acabó en la red.

Con el 1-0 el Jerubex Santiago Futsal buscó estirarse, pero en ningún momento consiguió plantarse con peligro en campo contrario. Además, sufrió una presión agobiante de su rival a la hora de intentar de sacar el balón que provocó el error que costó, en el minuto ocho, el segundo gol. Se equivocó Álex Ares al intentar dejar el cuero pisado a un compañero. Anuar, de pasado en Compostela, en juveniles, robó el cuero y cedió para Sufián, que marcó a puerta vacía.

A pesar de la distancia de dos goles, el choque solo tenía una dirección, la de la portería defendida por Pedro Liñeira, que volvió a verse exigido por Anuar en el minuto doce. Tres más tarde, llegó el tercer tanto anfitrión. Manu Orellana condujo una transición pegado a la lateral derecha y jugó al centro para la llegada de Everton, quien tocó con su bota izquierda y envió el esférico a la red.

Con el 3-0, el Santiago logró exigir por primera vez a Dani Cabezón. Fue en un disparo lejano de Porto que se topó con la reacción del cancerbero, quien evitó el gol con una acrobática intervención. También pudo marcar en una falta indirecta a tres minutos para el descanso, pero el tiro del lucense se perdió por encima del larguero.

Arriesgó en la segunda mitad el conjunto preparado por David Rial. Trató de provocar el error de su oponente en la salida, aunque tuvo problemas para circular el esférico cuando conseguía robarlo. Una pérdida de balón en una transición provocó un contragolpe en superioridad del Ceutí, que Anuar lideró y Manu Orellana ejecutó.

Everton, tras un fallo de Dani Blanco, anotó el quinto, y el sexto después de robar y sacar un zurdazo cruzado. Cerró la cuenta Abraham a tres segundos del final, tras la doble amarilla a Brian.