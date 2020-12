Echo de menos a los que aún no están

ACABAMOS de dejar atrás la segunda jornada de las competiciones autonómicas de baloncesto, y sigo echando de menos a muchos de los que no están. La pandemia se llevó muchas vidas, demasiadas, muchas familias rotas y eso está por encima de todo lo demás, sin ninguna duda y ni siquiera debería justificarlo, por eso entiendo el miedo, la cautela y el respeto de los encargados en dirigir la llamada desescalada para hacernos recuperar la antigua normalidad.

Pero como a mí me toca hablar de deporte, escuchar a quienes lo practican, a quienes velan por él y a quienes lo defienden como parte indispensable de la educación, de la socialización y de la salud... insisto en que sigo echando de menos a los que aún no están.

Echo de menos por ejemplo a los séniors de la ADM Peleteiro y del Compañía de María, que han decidido no competir esta campaña tanto por cuestiones económicas como por la necesidad de no añadir un posible foco de contagio que obstaculice la práctica laboral de sus integrantes; echo de menos a todos aquellos jugadores y jugadoras que no han podido compatibilizar los entrenamientos con los nuevos horarios de clase (debido a los reajustes en los centros), a aquellos que no han encontrado dónde seguir jugando o ejercitándose al no tener en su colegios o institutos habilitadas aún las actividades extradeportivas, a aquellos que una vez perdida la rutina desde el mes de marzo se han visto sin ganas o fuerzas para recuperarla, o a aquellos a los que, dada la situación económica en muchos hogares, les ha sido inviable añadir un gasto más; y echo de menos también el bullicio en los patios, en los pabellones, el ruido de los botes del balón, de las discusiones por las normas o la alegría al conseguir una canasta.

Será imposible volver atrás. Pero sí se debe, y es responsabilidad de las instituciones y organismos que tienen en su mano trabajar por y para el deporte, por y para TODO el deporte no solo el federado como creo que se ha hecho hasta ahora, tratar de poner remedio a todas estas circunstancias de vacío.

¿Se estudian ya campañas de fomento del hábitos saludables vinculados al deporte ahora que son más necesarias que nunca? ¿Se ha contacto con los colegios que tienen a sus equipos confinados desde el mes de marzo para ayudarles a recuperar las actividades extraescolares, como la única opción para muchos alumnos de realizar algún tipo de actividad física? ¿Se buscan alternativas para ayudar a los clubes, a las asociaciones o a los centros educativos a sufragar los gastos de quienes renunciaron a continuar en sus equipos por no poder pagar las cuotas? ¿Se piensa en aquellos que al margen de las competiciones federadas no tienen quien vele por ellos? ¿Se está trabajando, en definitiva, por que el deporte de base, el escolar, el aficionado, vuelva? ¿Se piensa en el futuro... o ya llegamos tarde de nuevo?