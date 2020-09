Eden Hazard ya golpea el balón y mejoran sus sensaciones y el tono físico

Madrid. El belga Eden Hazard ya golpea balón en los entrenamientos y mejora cada día sus sensaciones, a la par que el tono físico, para acercarse a su vuelta a los terrenos de juego, con opciones de estar el sábado ante el Real Betis si Zinedine Zidane le ve preparado físicamente y no hay riesgos. “Está mejor y lo que queremos, él el primero, es que esté al cien por cien y sin nada de molestias”, aseguró Zidan,e que dejó claro que el regreso de Hazard no se hará hasta que no esté “al 120 por ciento”.

Y en eso trabaja el centrocampista belga, que en el día libre de la plantilla madridista acudió a Valdebebas a trabajar con intensidad junto a Isco Alarcón, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Militao. El central brasileño fue el único que no pudo trabajar sobre el césped y se trató su lesión muscular con fisioterapeutas.

Los porteros Andriy Lunin y Diego Altube también acudieron a entrenarse, en una sesión física en su primera parte y de trabajo con balón en la segunda, en la que chutaron a puerta tanto Hazard, como Isco y Marco Asensio, que apuran sus opciones de estar en Sevilla.

QUEJAS. El agente del galés Gareth Bale afirmó ayer, en una entrevista con la cadena británica BBC Radio 4, que el trato que el jugador recibió por parte de la afición del Real Madrid fue “una vergüenza”. “Creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza y que el club no ayudó”, sostuvo Jonathan Barnett, representante del jugador, que ha llegado este mes al Tottenham Hotspur, cedido durante una temporada.

“Alguien que ha logrado lo que ha logrado para un club en siete años debería haber sido mejor tratado”, agregó Barnett, que admitió que el galés, de 31 años, podría quedarse más tiempo del previsto en Londres. “Tendrá tanto éxito aquí que querrá quedarse y no volverá”, dijo. EFE