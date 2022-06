El Arteal jugará la gran final del Europa Trophy

TENIS DE MESA. El Arteal afrontará una cita histórica ya que, por primera vez, disputará una final continental. Después de imponerse por 3-0 en la semifinales al Odorheiu Secuiesc rumano, se verá las caras con el anfitrión, el Tesla Batteries Havirov, hoy (a las 10:00 horas) en el encuentro decisivo de la fase final del Europa Trophy que se celebra en la República Checa. Había garantizado su presencia entre los cuatro mejores equipo de la competición al derrotar, de manera contundente, al Geolog Roznava eslovaco, en el último partido del grupo en el que consiguió sellar la primera plaza. André Silva y Enio Mendes se llevaron sus encuentros por sendos 3-1, mientras que Humberto Manhani cerró el triunfo con un 3-0 sobre Jakub Takac. En semifinales, el conjunto compostelano no dio opción al Odorheiu Secuiesc al que derrotó con solvencia por 3-0. André Silva, Humberto Manhani y Enio Mendes no dieron opción a sus respectivos rivales para plantarse en la final de esta mañana. El portugués Enio Mendes espera que el equipo esté “listo para pelear y dar lo mejor”. A él le resulta “increíble tener la posibilidad de poder disputar un título en competición europea”. Apuntó que en semifinales, el Arteal jugó “muy bien”, aunque, a pesar del 3-0, no resultó una eliminatoria “fácil”. El jugador del equipo compostelano entiende que la escuadra al completo está realizando una “gran competición”, y que afronta la final “con ilusión”. ADG