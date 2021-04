“El Arzúa no es líder de nada, lucha por no bajar”

Chus Baleato, maestro de entrenadores, prepara con mimo el partido que abrirá su segunda etapa al frente del Arzúa: hoy (O Viso, 17.00 horas) el conjunto azul, con las bajas de Borja Míguez por sanción e Iván García por lesión, y ante unos 350 aficionados, recibe a la Unión Deportiva Ourense. Un partido más trascendente de lo que la tabla pueda decir, que en el grupo por la permanencia en Tercera el Arzúa es líder... con tres puntos de ventaja respecto al primero que hoy bajaría. Baleato, experto, rechaza el término: “Ningún líder lucha por no descender, no somos líderes de nada”.

Supongo que ya tendría unas ganas enormes de volver a entrenar.

Echo mucho de menos el fútbol. La primera noticia que me dieron de que no había competición me dio un bajón tremendo, porque ésta es mi vida: toda mi actividad, mi ser, va en torno al fútbol. He nacido alrededor de una pelota, he crecido en un campo y estoy madurando en él.

¿Se esperaba entrenar ya esta temporada?

Sí, siempre tuve esperanza, de hecho después de mis aventuras por ahí (Gibraltar, Brasil) he vuelto para iniciar la competición con el Negreira, pero no pudo ser. Yo me he manifestado en diferentes ocasiones y sitios sobre que el fútbol no es peligroso, que incluso es beneficioso para la sociedad, la empresa, el trabajador... mi mensaje no tuvo eco.

Llega la oferta del Arzúa.

Más que una oferta, me llamaron para decirme que estaban en una situación complicada y había que echar una mano. Mi única condición fue que primero llegaran a un acuerdo con el entrenador anterior, acuerdo serio como corresponde a un club de categoría. Así fue.

Asume un reto importante, la salvación. El Arzúa es líder...

(corta) Tengo que contradecirle, no es líder de nada. Líder es el Bergantiños, el Arenteiro, que han quedado arriba. Pero si estamos peleando por no descender, cómo vamos a hablar de líder. Es la realidad, eso está engañando a la gente, no es verdad: el equipo está en tremendo peligro de descender. De doce equipos bajan ocho, y hay que mirar los puntos, y el poderío de los rivales o su dedicación: los dos Ourenses, el Barco, el Ribadumia... equipos con peso e historia. Nosotros somos unos noveles en esto. Estoy en total desacuerdo con eso, no somos líderes de nada, la situación es compleja y comprometida.

Bajan ocho, eso sí es real...

No somos conscientes de eso, de que estamos peleando en este grupo por no haber hecho bien las cosas antes: los equipos que pelean por no descender no han hecho lo necesario para asegurar la categoría. Tenemos que hacerlo ahora, y eso son palabras mayores: ahora todo el mundo aprieta. Si se mira la tabla, el descenso está a tres puntos.

Tras los primeros entrenos, ¿qué plantilla se ha encontrado?

No hago un balance. Hago análisis de la situación: los puntos, los rivales... no puedo perder tiempo en si me contenta más lo que tengo o si me gustaría más tener otra cosa. A estos jugadores, jóvenes, les vamos a dar la posibilidad de mejorar en lo que queda de competición para que peguen un golpe en el campo y digan vamos a pelear para que el Arzúa siga en Tercera. Yo estoy esperanzado en conseguirlo, pero los jugadores son los protagonistas. La primera fase la empezaron muy bien, después no se sabe por qué han perdido valor y estamos en esta situación... a solventarla.

Para empezar, la UD Ourense.

Rival de mucho prestigio. Con un partido pendiente, si lo gana y ahora a nosotros también, nos iguala. Vuelvo a la realidad, es ésta y no otra y tenemos que saber leerla entre líneas, ver lo que tenemos por delante; que todo el mundo se conciencie, hay que poner los cinco sentidos.

¿Ha hablado en el club de qué pasará después de esta campaña?

(ríe) Mucho más antiguo que el partido a partido era el domingo a domingo, de Julio (Díaz) y mío. Cada domingo es una oportunidad de revertir la situación. Ahora es el Ourense, no hablamos de más. Quedan diez partidos, es todo. Después... aquí, el Negreira, habrá equipos de Primera que necesiten entrenador, el Lugo (más risas). Mi idea es seguir en el fútbol, nada de técnico veterano ni de retirarme: me siento tan joven como los que están empezando.

Pues valor y al toro, maestro.

Serenidad, valorar bien la realidad que tenemos, saber lo que tenemos entre manos y serenidad para afrontar una situación compleja lo mejor posible