El Atlético, del éxtasis a la necesidad en su regreso a la noche de Anfield

Madrid. Hace año y medio, el Atlético vivió el éxtasis en Anfield Road, donde superó al Liverpool en la prórroga para clasificarse a cuartos de final (2-3). El mismo escenario y el mismo rival se repiten este miércoles, 602 días después, pero ahora es la necesidad de sumar lo que marca el ánimo rojiblanco.

Como entonces, el Liverpool es hoy un conjunto temible, una máquina ofensiva que no ha perdido un solo encuentro en 15 partidos oficiales, con 44 goles a favor y solo 13 en contra. Con puño de hierro en la Liga de Campeones, 9 puntos de 9 posibles, y que podría asegurarse el pase a octavos si se impone hoy.

También es este Atlético un rival competitivo. Lo demostró en el Wanda Metropolitano, igualando los dos goles red en 13 minutos con dos tantos del francés Antoine Griezmann. Sin embargo, la situación clasificatoria apura mucho más a los rojiblancos, segundos con 4 puntos, los mismos que el Oporto portugués, que juega en Milán ante un conjunto transalpino que aún no ha sumado. El Atlético necesita al menos 5 de los próximos 9 puntos para no depender de nadie.

De los protagonistas de la ida no estará Griezmann, pero si Salah, contendiente a mejor jugador del año y con un mes espectacular a sus espaldas. Klopp tiene dos malas noticias en el medio. Naby Keita no va a poder estar y poner a Fabinho sería un riesgo, ya que el brasileño lleva cuatro partidos fuera. Tampoco cuenta con James Milner, lesionado en el duelo contra el United, mientras que Thiago no ha disputado ni un minuto desde hace mes y medio por un problema muscular.

Las bajas también son cuantiosas para Simeone. Además de Griezmann, por sanción tampoco estará Stefan Savic. Lesionados están Thomas Lemar, Marcos Llorente y Kondogbia. EFE