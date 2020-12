El balonmano español despide a Juan de Dios Román, “el más grande”

Madrid. “Ha sido el más grande”. Así de contundente se mostró el exseleccionador Valero Rivera al recordar a Juan de Dios Román, que falleció el sábado a consecuencia de un derrame cerebral, en el emotivo vídeo con el que la Federación Española de Balonmano quiso dar su último adiós al que fue presidente federativo y seleccionador.

Un vídeo en el que no sólo participó Valero Rivera, el técnico al que Juan de Dios Román otorgó las riendas de la selección tras llegar en 2008 a la presidencia de la Federación Española y que llevó a los Hispanos a su segundo título mundial en 2013, sino algunas de las máximas leyendas del balonmano como Talant Dujshebaev.

“Ha sido el más grande. Gracias a él, el balonmano ha podido llegar donde está ahora mismo. Fue fundamental en mi regreso a los banquillos. Sólo el más grande puede confiar en una persona que hace cinco años que no trabaja como entrenador”, señaló Valero Rivera.

También tuvo palabras de recuerdo para Juan de Dios Román el exjugador internacional español Talant Dujshebaev, que señaló a Román como una persona clave en su decisión de nacionalizarse y jugar con el equipo español.

“Es de lo mejor que me ha pasado en la vida como entrenador, como persona. Siempre me ha querido, siempre ha apostado muy fuerte por mí. Gracias a Juan y a su empeño he tenido la suerte de nacionalizarme español”, reconoció Dujshebaev.

La Federación Española de Balonmano abrió un libro de condolencias virtual para que “la familia del balonmano y del deporte español” pueda trasladar su “cariño” a los familiares de Juan de Dios Román y en el que se puede participar enviando un mensaje a la dirección de correo: siemprejuandedios@rfebm. EFE