El Bergantiños sigue sin conocer la victoria y los canteranos del Racing de Santander suman 3 puntos

Carballo. Ya son cuatro las jornadas consecutivas del Bergantiños sin conocer la victoria al caer de manera justa contra un Rayo Cantabria bastante superior (0-1). El empate “in extremis” de la anterior jornada ante el Laredo no tuvo continuidad de la mano de un resultado positivo como local. Una victoria del Polvorín ante el Compostela en el Ángel Carro haría caer al Bergantiños al penúltimo puesto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación. El partido de As Eiroas, marcado por la intensa lluvia, empezó bien por dos claras ocasiones creadas, una de Pedrosa a bocajarro que paró el portero de milagro y, a los tres minutos, Pacheco se plantó solo delante del guardameta, pero Mirapeix evitó un tanto cantado. Eso sí, desde el ecuador del primer tiempo, fue claro el control del filial del Racing de Santander aunque sin crear mucho peligro ante Santi Canedo. En la segunda parte, el Rayo tuvo más ocasiones y, en una de esas, el juvenil Jeremy se sacó un taconazo de auténtico lujo en el área pequeña a pase de Yeray para anotar, en el minuto 65, el único tanto de la cita de As Eiroas. El gol dejó noqueados a los locales, salvados por un par de paradones de Santi Canedo, además de un disparo de Dani González estrellado en el larguero. Sin embargo, el Bergantiños llegó vivo a los compases finales, a una diana de diferencia, y a punto estuvo de empatar. Los diez últimos minutos fueron un asedio absoluto sobre la portería del visitante Germán, principalmente impulsando balones desde las esquinas e incluso con Santi Canedo como rematador de los dos últimos córners, pero el premio del empate no llegó. El Bergantiños solo lleva una victoria después de siete jornadas disputadas. Tres de los cuatro triunfos del Rayo Cantabria fueron en Galicia: ante Ourense CF, Polvorín y Bergantiños. Álvaro Fernández de Mesa. ADG