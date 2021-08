El Celta B, primera piedra en el camino del Deportivo

PRIMERA RFEF El filial del Celta de Vigo será la primera piedra para el Deportivo en su segunda temporada consecutiva fuera del fútbol profesional, al que aspira a regresar después de no haberlo conseguido el curso pasado. La temporada pasada, el Deportivo se quedó fuera de la batalla por el ascenso al no pasar el primer corte, en parte, por el que será su rival este domingo en el Estadio Abanca-Riazor (21.30 h). En ese mismo escenario, el segundo equipo del máximo rival del Deportivo le endosó la primera derrota (1-2) de la temporada, que encendió las alarmas en diciembre de 2020.

Los blanquiazules no volvieron a levantar cabeza con su entonces entrenador, Fernando Vázquez, y les costó arrancar con el siguiente, Rubén de la Barrera, lo que les llevó a afrontar la segunda parte de la temporada con el objetivo secundario como principal: seguir en el fútbol de bronce. De él pretende salir en esta campaña con nuevo entrenador, Borja Jiménez, y con una plantilla muy renovada.

Esta vez no ha apostado mayoritariamente por jugadores de superior categoría, sino por futbolistas experimentados en el tercer nivel del fútbol nacional, como Juan Carlos Menudo, una de las catorce incorporaciones que ha concretado el club sin contar la del venezolano Miku Fedor, que acabó su contrato el 30 de junio y volvió a comprometerse días después. Al cuadro coruñés regresó el portero Ian Mackay. Ficharon, además a Menudo, Alberto Quiles, Adrián Lapeña, Diego Aguirre, Rafa de Vicente, Josep Calavera, el brasileño William de Camargo, Pablo Trigueros, el colombiano Juerguen Elitim, Jaime Sánchez, Alberto Benito, Carlos Doncel y Víctor García. El Deportivo no podrá contar hoy con el costarricense Celso Borges, debido a la llamada de su selección para disputar los primeros partidos de clasificación para Catar 2022. Onésimo Sánchez, entrenador del Celta B, señaló como favorito al Dépor: “Nosotros apenas nos conocemos, a 24 horas no sabemos con quién vamos a contar”. caf