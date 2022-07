El Celta ficha al defensa Unai Núñez: “Me atrajo la idea del entrenador”

Vigo. El defensa Unai Núñez afirmó este miércoles, tras superar el reconocimiento médico previo a su fichaje por el Celta de Vigo, que el técnico Eduardo Chacho Coudet le convenció para que acabase recalando en el conjunto gallego. “Me atrajo la idea del míster y del director deportivo, del club en sí.

El Celta entra en su centenario y quiere dar un paso en sus objetivos, me gusta lo que he escuchado. Me considero un chico muy trabajador, un defensa fuerte y rápido”, declaró el exfutbolista del Athletic Club.

El central señaló que tenía “muchas ganas” de fichar por el Celta, en el que se reencontrará con Fran Beltrán e Iván Villar, a los que conoce de las categorías inferiores de la selección española.

“Me han hablado muy bien del club y de la ciudad”, indicó el central, quien es consciente de que el Celta quiere “dar un paso adelante” esta temporada por la proximidad de su centenario –23 de agosto de 2023–. EFE