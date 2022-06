El Celta quiere cerrar su primer fichaje: la perla sueca Williot Swedberg

El centrocampista sueco Williot Swedberg viajó a Vigo para reunirse con dirigentes del Celta, que han presentado una oferta al Hammarby, su actual club, para incorporarlo de cara a la temporada 2022-23.

Hijo del exfutbolista Hans Eskilsson, Swedberg es internacional con las categorías inferiores de su selección nacional. En la presente temporada, ha disputado 10 partidos de la liga sueca -737 minutos- y ha marcado 5 goles, además de cinco partidos de Copa.

En caso de cerrar su fichaje, el centrocampista nórdico sería el primer refuerzo del Celta para la próxima temporada, en la que no seguirán en Vigo futbolistas como Nolito, Matías Dituro y Jeison Murillo, parte de las decisiones de la junta del presidente celtiña, Carlos Mouriño, que encara ya planes de cara al siguiente curso de agosto.

Cedric regresa al Atlético tras finalizar su cesión. El internacional sub-20 Cedric Teguía confirmó, a través de sus redes sociales, que regresará al Atlético de Madrid tras finalizar su contrato con el Celta de Vigo. “El Celta me ha ayudado a crecer y a mejorar. Me llevo recuerdos y experiencias que no cambiaría por nada. Gracias, gracias y gracias. Imos Celta”, escribió el atacante, que este curso disputó 33 partidos con el filial celeste en Primera RFEF -1.313 minutos, 5 goles-.

En su carta de despedida, el delantero hispano-camerunés destacó la “gran temporada” que firmó su equipo, pero al mismo tiempo lamentó que se quedaran fuera de la promoción de ascenso a Segunda División juesto en la última jornada.

“Es difícil expresar este sentimiento tan contradictorio que estoy experimentando en este momento. Siento alegría por la gran temporada que ha hecho este equipo, pero a la vez mi corazón no puede evitar sentir tristeza por no haber logrado lo que en realidad queríamos y merecíamos”, apuntó el internacional Cedric Teguía.