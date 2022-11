El Celta remonta ante un rival de Preferente en la 1ª ronda de Copa

El Celta logró el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras imponerse al Algar después del intermedio. El primer periodo había finalizado con tablas en el marcador después de que el conjunto murciano, que milita en Preferente, se llegara a adelantar en el marcador. El técnico luso Carlos Carvalhal celebró así el primer triunfo desde su llegada al banquillo del cuadro olívico después de dos decepciones en los partidos ligueros que había dirigido.

Y eso que la cosa no empezó bien para el conjunto celeste, que se vio sorprendido por el animoso anfitrión en un saque de esquina en el que Cristian Muñoz penalizó un error de Iván Villar, una de las muchas novedades en el once inicial de la escuadra viguesa. Incluso el preparador portugués, con un panorama que no le gustaba, no dudó en retirar a dos de sus pupilos, el excompostelanista Pablo Durán y el sueco Swedberg, para dar paso a Larsen y a Cervi, que nada más entrar al terreno de juego firmó con la zurda el tanto del empate. El equipo vigués no pudo desequilibrar la contienda hasta el segundo acto.

Carles Pérez castigó la inocencia de la zaga local y encarriló el triunfo pese a que hubo un nuevo susto para el Celta. Nico Carrasco marcó en un balón en largo. Sin embargo, el colegiado anuló el gol por un fuera de juego que ni lo pareció. Posteriormente, Sentenció Óscar, y Larsen anticipándose en el primer palo, Javi Galán de penalti, y Kevin, que remató desde cerca un balón suelto en el área, ampliaron la ventaja de un Celta que ya espera rival en la siguiente ronda.