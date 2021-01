“El club lo da todo para crecer y estoy contento”

Santa Isabel acogerá mañana (19.00 horas) un Jerubex Santiago Futsal-Unión África Ceutí que se suspendió hace dos meses por los casos de COVID en el bando visitante. El conjunto de la capital gallega se cita con el que fue su entrenador durante quince años, siete al frente del primer plantel: Santi Valladares (Padrón, 1963), que dirige a un equipo que marcha en la cuarta posición. Un año y medio después de trasladarse a Ceuta, Santi se confiesa satisfecho con un proyecto en progresión pese a las dificultades.

Ya vino a Santa Isabel la temporada pasada, pero se le hará raro otra vez estar en el banquillo visitante.

Sí, después de tanto tiempo dirigiendo a un club, verte en el banquillo contrario... Pero al empezar el partido cambia todo, tienes sensaciones de extrañeza como tendría cualquiera pero cada uno defiende lo suyo. A competir y que gane el mejor.

¿Será un partido especial?

Menos, pero cuando vuelvo a Santiago vuelvo a mi casa. Esa es mi casa, Santa Isabel lo inauguré yo jugando al fútbol sala, y eso no se olvida fácilmente. Pero la sensación una vez jugado el año pasado, no es lo mismo. Esa primera vez ya pasó. Vamos muy necesitados de puntos, ellos supongo que también, y será un partido duro, intenso, complicado. Como los plantea siempre el Santiago. Independientemente de quién lo entrene, tiene un ADN que viene de muy atrás, de Tomás y de Venancio.

¿Sigue viendo a un Santiago Futsal reconocible?

Cada entrenador tiene particularidades. Venancio tenía las suyas, Pulpis las suyas, Tomás las suyas, yo las mías y David Rial tiene las suyas. Pero sí hay una filosofía de club marcada desde hace muchísimo tiempo y al ir sucediéndonos entrenadores que ya estábamos en él pues se sigue con la misma filosofía. Hay una forma de pensar, de trabajar y de jugar, con particularidades de cada entrenador. Lo llaman filosofía de club.

Además de estar ya en el club durante su etapa como entrenador, David Rial fue su ayudante en su última temporada en el Santiago Futsal. ¿Nota influencias?

No, hay cosas que son de otro tipo de personas, que las implementaron desde el primer día. Después yo tenía mi forma de trabajar con ciertas particularidades y David tiene las suyas, pero lo que está claro es que la filosofía la marcaron los grandes maestros que tuvimos ahí.

¿Qué rival espera? Antes decía que el Ceutí está necesitado, pero el Santiago marcha colista y precisa sumar puntos sí o sí.

Pero nosotros también, porque no queremos pasar a jugarnos un posible descenso. El año pasado también éramos un recién ascendido que cuando le estábamos cogiendo el pulso a la categoría vino el COVID. Este año no fue fácil empezar a entrenar, no tuvimos las facilidades de otros clubes. Necesitados estamos los dos. Creo que será un partido intenso, bonito, y el que se merezca ganar, que gane.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Santiago? ¿Cuál será la clave?

Tenemos que competir mejor que ellos. A correr no nos pueden ganar, esa es la seña de identidad que tiene nuestro club. Tácticamente es un equipo muy correcto, bien trabajado, y nosotros tenemos que hacer lo que sabemos hacer bien, y competir al menos al mismo nivel que ellos. Creo que si es así pues tendremos mucho camino recorrido. Pero hay que tener cuidado porque aunque son jugadores con poca experiencia en Segunda División, corren, trabajan, pelean y los tres puntos son necesarios para ellos.

¿Qué hace mejor el Ceutí?

Creo que hacemos muchas cosas bien, pero también tenemos bastantes pájaras. Somos un equipo alegre, con muchos jugadores de la zona sur de España que tienen un fútbol sala atractivo, y a veces eso es una ventaja y a veces una desventaja. Y el balón lo tratamos bien. Tenemos que mejorar muchas cosas pero creo que es un equipo que genera muchas ocasiones de gol, otra cosa es que las metamos.

Decía antes que la temporada pasada se suspendió cuando su equipo iba hacia arriba, en esta va cuarto. ¿Nota que continúa creciendo?

Era un equipo recién ascendido el año pasado, y con todo lo que está pasando ahora mismo es complicado decir que vamos a jugar un ascenso. Las cosas no se hacen de un día para otro, hubo que cambiar muchas cosas, tuvimos muchas lesiones... No está siendo fácil, pero el club pone a disposición todo lo que tiene para crecer, para mejorar, y en ese sentido estoy muy contento aquí. Un equipo no se hace de un día para otro, necesitas tiempo. Estamos bien, pero hubo cambios, aparece el COVID, ya no entrenas tanto, se te lesionan jugadores importantes, se van unos... no está siendo una temporada fácil, pero tampoco para los rivales, así que no es excusa.

¿El proyecto está cumpliendo las expectativas?

Sí, poco a poco vamos haciendo cosas. Con respecto al año pasado ya hubo muchísimos cambios, al subir de Segunda B a Segunda hubo muchísimas cosas a nivel del club y hay que ir dando pasitos poco a poco. Hay que darse cuenta de que este club tiene un equipo en Segunda, otro en Segunda B y otro en División de Honor Juvenil. Hay que saber hacer las cosas por abajo, no por arriba. El equipo de Segunda es importante pero la casa se construye por los cimientos, tienes que tener muy buena base, hay que sostener al juvenil de Nacional, hay que hacer que el de Segunda B se mantenga.. y todo eso repercute en el de Segunda.