El Compos-Dépor podría admitir a tres mil espectadores

Con el inicio de liga a menos de tres semanas y la visita del Deportivo al Vero Boquete una jornada después son muchos los aficionados que apuntan en su agenda el 25-O para presenciar el partido del año en San Lázaro. Pero no todos podrán hacerlo. A día de hoy los únicos que tendrían garantizado un puesto en la grada son los abonados.

Para todo aquel que quiera asegurarse vivir el encuentro más atractivo de la liga desde dentro no queda otra que hacerse socio del Compostela. Sus abonados tendrán prioridad para presenciar no solo ese encuentro, sino todos los que el equipo dispute como local en una temporada en la que el aforo del estadio compostelanista estará limitado por la pandemia de coronavirus.

El club ya ha superado el millar de socios, con la grada de Tribuna ya completa, y se encamina a los 1500. Aunque a día de hoy la Xunta de Galicia permite un máximo de mil espectadores en eventos deportivos al aire libre, por el momento el club pondrá el límite en el millar y medio de abonos, a la espera de que se les permita la entrada al estadio a todos ellos cuando comience la temporada.

La SD está ultimando el protocolo que deberá ser aprobado por la Xunta y por el Concello, primer paso para poder ampliar el número de abonados más allá de esos 1500 iniciales.

El protocolo en el que trabaja el club tiene como objetivo que el Vero Boquete de San Lázaro pueda llegar a acoger hasta 3000 aficionados en los partidos que dispute el Compostela como local.

Los abonados, claro está, tendrán siempre su asiento reservado, y si el aforo permitido excede el número de socios será cuando se pongan entradas a la venta. Esta sería la única vía para aquellas personas que únicamente estén interesadas a acudir al partido que disputarán el Compostela y el Deportivo sin darse de alta como abonado, aunque no exenta de riesgo. En función del aforo permitido que determinen las autoridades el margen para poner entradas a la venta será mayor o menor, pero siempre dependiendo de la diferencia entre la capacidad admitida y la cantidad de socios.

El Compostela dará prioridad en todo momento a sus abonados, de modo que en ningún caso enviaría entradas al Deportivo si no puede asegurar que el cien por cien de sus socios puedan entrar al estadio. La afición que quiera desplazarse desde A Coruña, al igual que cualquier otro espectador que no sea abonado de la entidad compostelanista solo optará al remanente de localidades que no sean utilizadas por los abonados. Si el protocolo del Compostela sale adelante, las mejores previsiones apuntan a que el partido ante el Deportivo se pueda disputar con un máximo de tres mil espectadores en las gradas.

Aunque el Compostela-Deportivo es el encuentro señalado en rojo en el calendario, la afición del Vero Boquete tendrá antes una oportunidad de acostumbrarse a las nuevas restricciones por la pandemia. El club trabaja en que el Memorial Antonio Bermúdez se pueda disputar con público, y disponer así de una primera toma de contacto con la nueva normalidad en las gradas.