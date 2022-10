El Compos gozó de ocasiones de gol pero no pudo batir al rocoso Guijuelo

El Compostela no fue capaz de derrotar al Guijuelo, un rival muy rocoso que, tras seis jornadas, sigue sin recibir goles. Llevó la iniciativa el equipo de Fabiano, salvo en los primeros compases de la segunda mitad, y Darío tuvo la mejor ocasión, en un cabezazo que tocaron Guzmán y el travesaño. En cualquier caso, fue un encuentro en el que las defensas se impusieron a los ataques.

Compostela: Pato; Riki, Kike, Samuel, Crespo, Damián; Roque, Casas, Pablo Antas (Jordan, min. 73); Fernando y Darío (Cano, min. 85).

Guijuelo: Guzmán; Piojo, Trapero (Willy, min. 73), Quintana, Coque; Cristóbal Gil, Aizpiri, Toti; Álex Lorenzo (Pepe Carmona, min. 60), Montero (Mano Tatá, min. 89) y Garban (Davo, min. 73).

Árbitro: Sahelices Puga (Asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a Damián y Casas, del Compostela, y a Pepe Carmona, del Guijuelo.

Campo: Vero Boquete de San Lázaro. 970 espectadores.

El preparador compostelanista repitió el exitoso sistema de Zamora frente a un equipo que llegaba a San Lázaro como líder y sin que le hubiesen marcado algún gol desde el comienzo de liga. Los primeros compases estuvieron igualados, con el Guijuelo tapando el juego interior del cuadro santiagués y con los dos laterales muy adelantados.

Precisamente, el de la izquierda, Coque, estuvo a punto de ayudar al cuadro blanquiazul en el minuto 18. Sin embargo, el Compostela no aprovechó sus dos malas cesiones atrás. En la primera, Pablo Antas cortó, amplió para el desmarque de Darío, pero este no encontró una buena línea de disparo ante la salida de Guzmán. El rebote para Pablo Antas, que seguía la acción, no tuvo consecuencias porque el mediocentro del Compos chutó desviado desde la media luna.

En el segundo despiste, el que interceptó el pase de Coque fue Fernando, aunque su chut en conducción fue rechazado por Quintana.

También fue digno de reseñar el córner lanzado por Samuel en el minuto 25. Colgó la pelota al área y Pablo Antas se impuso en el aire a Coque y mandó su testarazo cerca del larguero. Un minuto más tarde, la primera finalización entre palos del Guijuelo fue de Garban, que realizó un centro chut hacia la base del poste, Pato no sujetó el balón y el posterior control de Álex Lorenzo quedó invalidado por fuera de juego.

La primera mitad concluyó con la pelota entre los guantes del meta compostelanista después de que Quintana cabecease flojo un córner lanzado por Cristóbal Gil.

El segundo acto comenzó como el final del anterior, en la parcela de la escuadra blanquiazul. A los cuatro minutos de la reanudación, Montero remató contra el lateral externo de la red un centro que le había llegado desde su derecha.

El Compostela se desperezó y en el minuto 51, Riki demostró que no es atacante. El lateral desaprovechó su solitaria subida al pegarle al aire, y no al balón, un centro al área de Fernando.

El cuadro blanquiazul recuperó rápido el control. En todo caso, su dominio fue estéril y con un ritmo de circulación lento, además de abusar de centros laterales en los que los centrales del Guijuelo se mostraron seguros.

En el minuto 71 pudo adelantarse el Compostela gracias a una falta en tres cuartos de campo. Samuel puso el cuero en el área, Darío bombeó de cabeza y entre Guzmán y el travesaño impidieron que el Compos se adelantara en el marcador. Siete minutos después, el propio Darío no llegó a un pase en profundidad hacia el centro del área. Guzmán no le dio opción por una salida tras la que atrapó la pelota. La prolongación no tuvo dueño. En la última acción del envite, Mano Tata cruzó en exceso un centro de Willy.