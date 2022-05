El Compostela, en cuadro para recibir al Ceares

Reconstruir un puzle con menos piezas de las previstas. Esa será la tarea encomendada a Rodri Veiga para el encuentro que debe disputar mañana el Compostela ante el Ceares (Vero Boquete de San Lázaro, 12:00 h.). Explicaba el entrenador, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento al conjunto gijonés, la escasez de efectivos con la que cuenta de cara al domingo. Dos hombres que en los últimos encuentros han sido importantes en la retaguardia, Guille y Roque, el tercer jugador más utilizado por el preparador valdeorrés, están sancionados por haber cubierto el ciclo de cartulinas amarillas. Ante el Langreo el central vio la quinta, al margen de la expulsión por doble amonestación sufrida en el choque ante el Bergantiños, mientras que la del lateral fue la tarjeta numero quince del curso.

A ese doble contratiempo se le suman los problemas físicos que mantendrán fuera del campo tanto a Matías como a Jordan. El zaguero hispanoargentino, con molestias en una rodilla, se ha perdido los ocho últimos encuentros. No juega desde el 6 de marzo, en la derrota por la mínima ante el Marino. Aún así, fue convocado pero no saltó al campo en las visitas ante la Gimnástica Segoviana y el Adarve. El mediocampista de Salvaterra do Miño, en cambio, sufre problemas en el pubis que le dejaron fuera de combate en los partidos contra Arosa y Langreo.

Rodri Veiga intenta conseguir continuidad en Parapar, pieza fundamental hasta la lesión que sufrió a principios de marzo. Ha disputado los choques ante Real Avilés, Arosa y Langreo, aunque se le ha notado falto de ritmo tras haber estado algo más de un mes parado. El otro hombre que se ha visto forzado a disputar minutos y que, según reconocía el técnico, le había pedido el alta deportiva para “ayudar al equipo” el día en el que el Compostela venció al cuadro preparado por Luisito es Samuel, con dificultades en el tobillo que le han quitado regularidad en la segunda mitad de la temporada.

Al que recupera el entrenador de la SD es a Escudero, después de las dos semanas en las que el atacante simanquino no pudo ser parte de la convocatoria. Precisa volver a coger la forma y, después de quince días parado, es probable que empiece en el banco de suplentes.

ANte la necesidad de tener que conseguir dos triunfos y esperar que dos de los tres equipos que le preceden en la tabla pierdan puntos, Rodri deberá echar mano de la imaginación para configurar el once de partida de la ‘Esedé’. Así se abre la puerta a que Joel, que disfrutó de la titularidad ante Salamanca y Llanera, pueda ser de la partida desde el inicio, o que, en caso de que retrase a Roberto Baleato para acompañar a Casas en el centro de la zaga, busque situar piezas más ofensivas para, como explicaba Josiño, intentar derrotar por la mayor cantidad posible de goles al colista.

Rodri citará a toda la plantilla disponible y, posiblemente, a algún jugador del filial o del juvenil para determinar qué jugadores se cambiarán. El centrocampista Mario ha sido suplente en los cuatro últimos partidos, y el juvenil Remuiñán ya jugó minutos ante el Arosa.