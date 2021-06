El Compostela presenta media docena de ofertas de renovación

Cerrado el nombre del inquilino del banquillo para la próxima temporada, que no será otro que Rodri Veiga, el Compostela espera perfilar en gran medida esta semana el proyecto del curso 21/22. Once futbolistas terminan contrato, de los cuales la mitad tienen oferta de renovación. Habrá cinco bajas como mínimo, a expensas de la respuesta de Soto, Bicho, Miki y Brais, los futbolistas más codiciados del plantel.

El mercado está todavía muy parado, en gran parte por la incertidumbre que rodea a las categorías de nueva creación. Los equipos de Primera RFEF, división que podría ser el destino de varios jugadores del Compostela, aún no saben exactamente a qué reglas deben atenerse, por lo que hasta que empiecen a dar pasos en firme será complicado que el ritmo de los fichajes aumente. Tampoco se sabe demasiado acerca de la Segunda Federación, salvo que se mantiene el número de fichas, con un máximo de 16 sénior.

La confección de la plantilla del Compostela, que además de los once futbolistas con contrato todavía no ha tenido más movimientos, podría empezar a clarificarse esta semana. Los jugadores que acaban su relación y cuya continuidad interesa tienen oferta encima de la mesa, y el plazo para dar una primera respuesta termina estos días. Tienen una propuesta David Soto, Bicho, Miki Villar y Brais Abelenda, además de otros dos futbolistas, entre Sergio, Guille, Juampa, Hugo, Gabri y Primo. Matías no cuenta a estos efectos porque depende del Lugo. La idea inicial es que cinco jugadores no prolonguen su vinculación con el club, por lo que habrá un mínimo de cinco bajas y un máximo de once, lo que supeditará el número de fichajes.

Las operaciones más difíciles se prevén con Soto, Bicho, Miki y Brais. Los cuatro ven con buenos ojos seguir en el Compostela, pues aquí han crecido como jugadores y se encuentran cómodos. Pero no es ningún secreto que si aparece una opción de dar el salto de categoría también les gustaría aprovecharla. Las ofertas de que dispongan serán las que dicten sentencia.

Se espera que los cuatro puedan empezar a aclarar su futuro esta semana, además del resto de jugadores con propuesta de renovación. El Compostela quiere saber cuanto antes con quién cuenta y con quién no para tener margen para maniobrar en el mercado. También se escucharán respuestas después de esta semana, aunque a partir del momento en que la entidad presidida por Antonio Quinteiro acuda al mercado existe el riesgo de que aparezca algún recambio que imposibilite cualquier renovación tardía. El presupuesto es el que es y la plantilla volverá a ser corta, rondando los veinte o veintiún jugadores.

Uno de los futbolistas que se reincorporarán al Compostela en pretemporada es Queiruga, que está cedido en el Arzúa. El central trabajará en verano con el equipo santiagués y será entonces cuando se valoren las posibilidades que tiene de contar con minutos, atendiendo sobre todo a su juventud y su necesidad de jugar para crecer.