El Compostela presenta mejor balance como visitante que en casa por primera vez en once años

Santiago. En una temporada atípica, tanto por la sombra de la pandemia como por el novedoso sistema de competición a consecuencia de la misma, el Compostela presenta mejor balance jugando a domicilio que como local.

En una campaña en la que la ausencia de aficionados en la mayoría de partidos difumina en gran medida la diferencia entre jugar en casa y hacerlo fuera el colectivo blanquiazul presenta hasta la fecha más victorias lejos del Vero Boquete que como local, con dos triunfos en San Lázaro frente a los tres cosechados lejos de su feudo.

Aún restan tres jornadas para que finalice la primera fase de la competición, pero si en el balance de triunfos se acaban imponiendo las victorias a domicilio será la primera vez en la era Yago Iglesias, y también en los últimos once años. El Compos no presenta mejores números a domicilio desde el curso 09/10, que terminó como colista en Segunda B, con tres victorias en casa y cuatro fuera. I.F.