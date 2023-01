El Compostela recibe hoy al filial del Oviedo

La SD Compostela inicia este domingo, en casa, la segunda vuelta de la liga con cita as las 17 horas.

Tras cerrar la primera parte del curso con una gran racha de resultados, el Compostela quiere prolongar su buen momento. Con la misión de parar a un Oviedo Vetusta también lanzado, Fabiano espera un Compos sólido, capaz de dominar el partido, aprovechando también el apoyo de la afición.

En cuanto al rival, el Oviedo Vetusta, así les define el técnico albiazul.

“Escogieron ahora una manera de jugar que les están dando unos resultados muy buenos y los están impulsando. Es un filial que tiene mucha calidad y nos pondrán las cosas difíciles. Juegan incluso mejor fuera, que en casa, y estamos trabajando para intentar bloquear ese ataque tan potente que están teniendo. Tienen un jugador portugués que lleva dos partidos haciendo goles, pero nosotros también tenemos gente que le pueden crear peligro a un equipo como este. Lo intentaremos, pero será un partido complicadísimo”.

El entrenador del Compos ahonda en su visión del cuadro asturiano.

“Me gusta su dinámica y su calidad. Para estar ahí tienen que tener mucha calidad. Además, son jóvenes, muy dinámicos, me gustan bastante, pero me gusta más mi equipo. No tenemos a Crespo esta semana, pero entrará alguien de mi confianza y que cumplirá”.

En cuanto a las posibles claves del partido, Fabiano anticipa que no se tratará de un duelo en Santiago con el Compostela arriba y el rival escondido a la espera de hacer contrataques o de marcar en una jugada aislada a balón parado.

“Sinceramente, por la dinámica y los jugadores, no se van a encerrar atrás, presionarán arriba, querrán ser protagonistas del partido y estamos trabajando para que no lo sean. A ver si somos capaces, pero espero un rival valiente, como en todo el campeonato”, asegura el ambicioso entrenador de un Compostela ambicioso como nunca.