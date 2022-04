El Compostela se medirá al líder en cuadro: cuatro jugadores son baja

El Compostela se medirá mañana (11.00 horas) al líder de la categoría. El Adarve espera en el Vicente del Bosque a un rival que llegará a Madrid con bajas, pero con ánimos renovados tras la igualada ante el Coruxo, no tanto por el resultado sino por el fútbol que realizó en el que, por momentos, dominó al cuadro vigués.

Los problemas en forma de lesiones se le han acumulado a Rodri Veiga, que una semana más no podrá contar con Parapar, que aún no está en disposición de volver a la dinámica de grupo, al igual que Joel. A ellos dos, que han causado baja en los últimos dos compromisos, se le suman Fernando, que pidió el cambio en el último partido y padece una rotura de fibras, y Samuel, que, con molestias en un tobillo, tampoco pudo entrenar a la par del grupo.

Además, explicó el preparador compostelanista, “hay tres o cuatro futbolistas que tampoco pudieron participar de todas las sesiones”. No quiso desvelar nombres, pero ha confirmado que les esperará hasta última hora: “Estaremos pendientes de ver si suben o no al autobús. Si no pueden, tiraremos de los chicos del filial o del juvenil”.

Con ese panorama, casi en cuadro, el equipo santiagués tendrá que rendir visita al mejor equipo de la categoría. Pese a la dureza del desafío, Rodri Veiga señaló que el Compostela llega con los deberes hechos: “Tenemos un plan de partido que creemos adecuado. Intentaremos adaptarlo a los jugadores y que ellos se adapten a lo que demanda el encuentro”.

Al margen de las posibilidades del cuadro blanquiazul para poder intentar imponer el ritmo del choque, el preparador de la SD subrayó las numerosas virtudes del Adarve: “Se manejan muy bien cuando son muy verticales. Tienen dos delanteros que por sí solos pueden generar peligro”.

Para el preparador del Compos, esa es una característica que demuestran los equipos que pelean por objetivos importantes: “Cuando lo hacen bien crean peligro, y cuando no están bien, también lo hacen, pero por el talento individual que tienen arriba”. Para contrarrestarlo, explicó, la posesión jugará un papel fundamental: “Si tenemos el balón, ellos no lo tendrán. Será más fácil que marquemos nosotros y que ellos no anoten, pero tendremos que estar pendientes de las vigilancias ofensivas”.

“Es muy solvente en las dos áreas. En la propia es muy solidario y defiende con mucha gente. En tres cuartos de campo piensa en meter gente en el área, que va a las disputas y al juego aéreo, y, a la mínima oportunidad, que tiene, busca portería. No temo tanto el juego combinativo como la presencia que tiene en las áreas” remarcó el técnico de la SD.

Rodri Veiga reconoció que, para este compromiso, el Compostela debe cambiar un poco en su forma de juego característica. “No queremos renunciar a la idea de tener la pelota y correr cuando se pueda. Posiblemente tengamos que correr menos riesgos esta semana, porque es un rival que expone muy poco, que es capaz de pasar de zona de iniciación a la de finalización a una velocidad asombrosa y te demanda una concentración altísima”, subrayó.

Al margen de las prestaciones que debe demostrar la SD con el esférico, también se verá obligado a añadir cierta contundencia. “Tenemos que ser muy buenos en los duelos y en los uno contra uno”, concluyó el técnico del conjunto santiagués.