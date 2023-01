El cubano Jasiel Rivero, de Valencia Basket, MVP en el mes de diciembre

Madrid. Jasiel Rivero, ala-pívot cubano del Valencia, ha sido nombrado MVP, jugador más valioso, del mes de diciembre tras promediar 20,7 puntos de valoración en los últimos partidos del año. El jugador taronja ha alcanzado medias de 14,7 puntos, 5 rebotes y 1,7 tapones, en los tres partidos que ha disputado (no pudo jugar la jornada 10) y que se saldaron con dos triunfos para Valencia. Cabe aclarar que varios jugadores han acabado con una media superior de valoración en diciembre, pero no califican para el premio al no cumplir los requisitos estipulados en la normativa. Shannon Evans (29,8 de promedio) y Dusan Ristic (24,3) no han llegado al 50% de victorias en este mes, mientras Dragan Bender (22) no ha podido disputar el número mínimo de partidos debido a su lesión.

Jasiel Rivero, que también fue elegido Mejor Jugador Latinoamericano de la Jornada 12, logra su segunda nominación esta temporada tras conseguir ser MVP del mes de octubre. EFE