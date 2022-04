El Dépor tropieza y asume que solo subirá vía playoff

Bilbao Athletic (1): Agirrezabala; Núñez, Sillero, Paredes, Jaso (Goti, min. 70); Beñat Prados (Unai Naveira, min. 83), Diarra (Rementerira, min. 70); Luis Bilbao (Cabo, min. 89), Guruzeta (Aritz Pascual, min. 83), Malcom; y Artola.

Deportivo (1): Mackay; Villares, Lapeña, Borja Granero, Héctor Hernández; Álex Bergantiños, Juergen; Noel (De Vicente, min. 55), Soriano (Peke, min. 84), William (Doncel, min. 76); y Quiles (Miku, min. 76) y.

Árbitro: Escriche Guzmán (Comité valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Guruzeta, Jaso y Unai Naveira y a los visitantes William, Lapeña, Álex Bergantiños y Miku.

Goles: 0-1 Quiles (min. 59). 1-1 Malcom (min. 75).

Campo: Lezama. 2.400 espectadores, con presencia de centenares de seguidores deportivistas.

Un nuevo tropiezo del Deportivo, que no pasó del empate en su visita a Lezama, descarta definitivamente cualquier remota esperanza de ascenso directo del equipo coruñés, que ya sabe que su manera de arreglar la temporada será con un cambio de categoría a través de la fase de ascenso. Marcó Quiles casi a la hora de partido, pero el equipo de Borja Jiménez, incapaz de ganar en sus cinco últimas salidas y de encadenar dos victorias desde enero, no pudo conservar la ventaja y un tanto de Malcom frustró el triunfo en Lezama, que la entidad herculina solicitará en los despachos después de que Artola y Diarra jugaran con el filial bilbaíno pese a estar sancionados. Para el Athletic, los jugadores ya cumplieron ciclo de amonestaciones en el partido de la semana pasada, no celebrado, ante el ya excluido Extremadura.

Todo apunta a que, presentada la reclamación por alineación indebida, los comités federativos se encontrarán una patata caliente, ya que parece existir un vacío legal sobre si computa o no el cumplimiento de una sanción en un encuentro de un equipo excluido. Sin embargo, los precedentes invitan al optimismo a los deportivistas, ya que en casos previos solo se consideraron cumplidas las sanciones en incomparecencias y en partidos en los que hay un acta, cosa que no sucede con los encuentros con resultado ya cerrado como los del Extremadura.

Le costó al equipo blanquiazul meterse en el partido. La presión del Bilbao Athletic asfixió las pocas ideas del Deportivo en el primer acto, saldado con pocas presencias de peligro en las áreas. Artola finalizó sin éxito las mejores llegadas del conjunto de Patxi Salinas y el 0-1, en una recta final de primer acto con mejores prestaciones de los pupilos de Borja Jiménez, pudo llegar en un trallazo de William, muy centrado, que Agirrezabala, que reaparecía tras mes y medio de baja por lesión, desvió con reflejos. Llegó la mejoría con el reajuste de piezas y con Noel ya en punta y no caído a la banda. El descanso sentó bien al filial rojiblanco, que compareció más intenso. Paredes cabeceó fuera, con todo a favor, un centro desde la derecha antes de que el Deportivo, en una fulgurante acción de Soriano finalizada con clase por Quiles, iluminara el 0-1 en el marcador al filo de la hora de juego. El pichichi de la categoría, que reaparecía tras su expulsión en Balaídos, demostró que su presencia puede ser determinante en el devenir de la temporada. Malcom, que había avisado antes, no perdonó a la hora de cazar un balón despedido por la defensa tras un chut de Guruzeta. Colocó un tiro cruzado con la zurda, inalcanzable para Makaay y situó el 1-1.

El resto del duelo tuvo toda la emoción que le faltó en los minutos previos. Para ambos era un botín escaso en la procura de sus contrapuestos objetivos y se lanzaron hacia la meta rival porque el empate era un resultado insuficiente. Con el Athletic más desguarnecido, las ocasiones claras fueron del Deportivo. Falló Miku, Álex Bergantiños, a centro de Juergen, se encontró con Agirrezabala, que impidió que el testarazo del capitán del equipo herculino acabara en la red con una gran parada, y Doncel, alfo forzado, cayó de maduro y no pudo finalizar un gran servicio de Juergen, capital en los minutos finales.

Con el Racing de Santander a 11 puntos más la diferencia particular, el Deportivo está a la espera de saber la resolución administrativa que puede tener el encuentro de ayer, es mantener la segunda plaza, para la que conserva dos puntos con el Racing de Ferrol, y sin perder de vista al resto de perseguidores, que, por fortuna, tropezaron, ya que el sexto clasificado está a ocho puntos con siete jornadas por delante.