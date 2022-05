El Deportivo saca el martillo en Valladolid y se asegura la segunda plaza

Valladolid Promesas: Aceves; Fresneda (Apa, min. 64), Saturday, Kike Ríos, Nieto (Diego Moreno, m. 77); Moha (Chuki, min. 64), Mikel Carro, Ortuño; Arroyo (Maroto, m. 82), Sergio Benito y Paulo Vitor.

Deportivo: Mackay; Antoñito, Lapeña, Jaime, Héctor Hernández (Diego Aguirre, m. 82); Villares (Calavera, m. 77), Álex Bergantiños, Juergen; Quiles (Álvaro Rey, min. 68), Miku (Doncel, m. 82) y William (Peke, min. 68).

Árbitro: Sáez Vital (Comité Andaluz). Expulsó a Saturday por doble amonestación (min. 89) y amonestó a Ortuño y Chuky por el Valladolid y a Héctor Hernández, William y Antoñito por el Deportivo.

Goles: 0-1. min. 10, Miku, de penalti; 0-2, min. 24, Quiles; 0-3, min. 80. Miku; 0-4, min. 90+2. Álvaro Rey, de penalti.

Estadio: Anexos Zorrilla. 2.000 espectadores.

El Deportivo acabará el campeonato como segundo clasificado y llegará al play-off con la ventaja de que le sirva empatar dos partidos para regresar al fútbol profesional. El partido que resta ante Unionistas será un trámite a efectos clasificatorios para los coruñeses, que vencieron sin apuros (0-4) en el feudo del Valladolid Promesas, que con la derrota perdió la categoría.

Todo se le puso de cara al Deportivo bien temprano y sin haber mostrado excesiva codicia. Una mala conducción del novel lateral local Fresneda propició un penalti que salió de la nada porque el balón lo tenía el jugador vallisoletano. Cometió dos pecados, el primero querer salir del área por dentro, el segundo enviarse la pelota demasiado larga. En la porfía hacia ella arrolló a Miku, que pasaba por allí. El venezolano no marró desde los once metros y el Deportivo empezó a tirar de oficio.

Quiso revolverse el filial pucelano, profundo en ataque sobre todo cuando conectaba con Paulo Vitor, un disparo suyo se fue desviado en algo que pareció un aviso para la zaga deportivista. Pero los problemas para los locales estaban atrás. Mediada la primera parte Héctor Hernández se sacó un centro monumental y Quiles entró desde su exilio en la banda derecha para conectar un frentazo a la red.

El mazazo frustró al Valladolid Promesas, que perdió el hilo del partido, y sobre todo a sus aficionados, enfrascados en los reproches al técnico Julio Baptista. Las noticias que llegaban desde los campos de Internacional y Bilbao Athletic tampoco ayudaban a darle alas al equipo, que estaba pendiente de una carambola para llegar con un hilo de vida a la última jornada. El partido decayó porque el Deportivo se acomodó sin pelota. Renunció a gestionarla y se llevó algún susto, dos palos, por ejemplo. El primero antes del descanso en un intento de Sergio Benito sin ángulo tras regatear la salida de Mackay; el segundo, después del receso, en una internada de Paulo Vitor cuyo centro rebotó en Lapeña para envenenarse.

Pero a falta de media hora el partido se trabó, enmarañado entre encontronazos, carente de ritmo, con entradas duras a destiempo que pudieron costarle una lesión a Jaime y Villares. Hasta que una recuperación en posición avanzada de Bergantiños habilitó a Miku para sentenciar con el tercer tanto con diez minutos por jugar y el Valladolid Promesas desfondado que cometió un penalti sobre la hora, forzado por un excelente Antoñito, para que Álvaro Rey pusiese la rúbrica al triunfo. // Mario Cuerda. ADG - Valladolid