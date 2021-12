El estadio de La Cruz, feudo del Ceares, determinará el modelo de juego de la SD

Santiago. Las cinco bajas con las que afrontó el Compos el partido de la pasada jornada ante el Langreo podrían quedar reducidas a tres ante el Ceares. Vuelve Roque tras su sanción, y sólo están descartados Primo, Jimmy y Guille. “Lo de todas las semanas, algún problemilla personal. Pendientes de Pablo (Antas), a ver si puede llegar y alguna sobrecarga”, dijo Rodri.

El entrenador se refirió a las complicaciones que está encontrando Guille Torres con su lesión muscular, que se alarga más de lo previsto: “Guille tuvo una recaída, antes del Langreo estuvo entrenando aparte durante toda la semana, el viernes entró en el grupo para probar si podía ir convocado y al hacer un esfuerzo similar a un partido, notó molestias y ante eso preferimos que se quedara fuera para que la lesión no fuera a más”, explicó.

“Cualquier baja es importante. Que un jugador tuyo se lesione no es agradable. No me gusta poner excusas en las lesiones. Este año diseñamos una plantilla de 21 jugadores entre la dirección deportiva y yo, estoy contento con todos, todos tienen mi confianza y, por lo que demuestran día a día, las diferencias entre unos y otros son pequeños matices. Apoyarlos y los 21 cada vez que tienen la oportunidad de jugar, más minutos o menos, todos dan la cara por el club”, destacó.

Se refirió Rodri con orgullo a la cada vez más frecuente presencia de canteranos: “Santi estuvo toda la semana y estamos pendientes, cada semana viene gente del filial o juveniles. Nos echan una mano en los entrenamientos, hacen un nivel buenísimo y tanto el primer equipo como ellos salimos beneficiados: nosotros completamos sesiones y ellos se van adaptando al ritmo y a las distintas movilidades y modelo de juego del equipo. Muy agradecido por la disponibilidad y comportamiento de los chicos”. A. P.