El fichaje de Mella no supone la salida definitiva de Miki

Rafa Mella puede moverse en la misma posición que Miki Villar, pero su demarcación no implica que sean incompatibles ni que venga a sustituir al extremo de Nigrán, cuya salida del club, en caso de producirse, todavía no es ningún hecho.

Por la cantidad de equipos que siguieron a Miki a lo largo de la última temporada, así como por el nivel de los mismos, su continuidad en el Compostela y en Segunda RFEF parece complicada. No obstante, Miki todavía no ha decidido su futuro, y el club no apuesta por Rafa Mella porque se cierre la puerta del veloz atacante. De hecho, Miki tiene una oferta de renovación encima de la mesa a la cual no ha respondido todavía, pues ya le ha comunicado al Compostela que le gustaría tomarse un tiempo antes de optar por una decisión.

A la espera, por tanto, de que se resuelvan las incógnitas en cuanto a las posibles renovaciones, Rafa Mella se convierte en el duodécimo futbolista de la plantilla que dirigirá por primera vez Rodri Veiga. La única línea que está cubierta es la portería, cuyos dos inquilinos, Pato Guillén y Borja Rey, repiten de la pasada temporada. La línea defensiva también será una de las que tengan más continuidad, con Saro, Álvaro Casas y Jimmy con contrato en vigor. Queiruga regresará tras su cesión en el Arzúa para realizar la pretemporada con el Compostela, en la que intentará convencer a Rodri para quedarse.

También continuarán un año más en el equipo Samu, Pablo Antas, Roberto Baleato, Joel y Josiño Filgueira.