El gallego Jorge Prado consigue su quinto podio

La quinta prueba del Mundial de motocross se ha saldado con el quinto podio del español Jorge Prado en lo que va de temporada. Aunque Jorge llegaba al Trentino con el objetivo de repetir su victoria del pasado domingo en Portugal, el impecable estado de forma del líder del campeonato, Tim Gajser, se lo impidió. El esloveno consiguió un incontestable doblete, merced a dos buenas salidas y a un estado de forma que está un punto por encima del resto.

El mítico circuito de Pietramurata presentaba un nuevo trazado para esta cita al invertirse el sentido de la marcha. Eso no impidió que se vieran carreras espectaculares, aunque esta pista no favorece los adelantamientos ni las peleas. En la primera manga Gajser se deshizo de un correoso Coldenhoff para ganar sin problemas mientras Prado era tercero pegado a los talonés del holandés. En la segunda manga Prado hacía un espectacular holeshot y parecía dispuesto a tomarse la revancha pero pocas curvas después se le caló la moto a la salida de una curva y perdió cinco posiciones. El gallego dejó el camino libre a Gajser y a las Yamaha de Renaux y Seewer para que se hicieran con las tres primeras posiciones. Jorge se deshizo de Bogers y Forato y atacó a Seewer para terminar cuarto la manga y subir así al tercer peldaño del podio. El quinto podio del año que tenía un sabor agridulce para el piloto español: “No ha estado mal, pero ha sido un poco frustrante porque en la segunda manga he salido muy bien, quería tirar fuerte, pero se me ha calado la moto y me han pasado varios pilotos y luego no era fácil recuperar en circuito como este. Lo bueno es que seguimos en el podio y vamos a seguir trabajando para luchar por la victoria.”

Prado se mantiene segundo en el campeonato del Mundo, pero ahora a 33 puntos del líder. Los otros españoles tuvieron también una buena actuación. Rubén Fernández terminó la general en octavo puesto dejando atrás otro fin de semana con varias caídas que están lastrando su velocidad. Por su parte Jorge Zaragoza consiguió una de sus mejores actuaciones con un 17º puesto en la segunda manga.

En la categoría de MX2, las dos mangas confirmaron el cambio de tendencia en el campeonato. Mientras el líder Jago Geerts volvía a ser víctima de varias caídas, su máximo rival, el francés Tom Vialle lograba un incontestable doblete que le otorga la placa roja de líder. En el Europeo de 125, Francisco García, noveno, y Elías Escandell, décimo, fueron los mejores españoles. En el Europeo Open, José Antonio Butrón no pudo pasar del undécimo puesto, pero se mantiene segundo en la general del campeonato.

La siguiente carrera del Mundial será el día 24 de abril en Letonia, sobre terreno arenoso. Poco después, el 28 y 29 de mayo llegará la esperada cita del Gran Premio de España en la pista de intu Xanadú en Arroyomolinos (Comunidad de Madrid).

El Circuito de Jerez acoge segundos ensayos de pretemporada de MotoE. Por otra parte, sin dejar el motociclismo, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogerá desde este lunes y durante tres días los segundos entrenamientos de pretemporada de la Copa Mundial de MotoE, tras los realizados en este mismo trazado el pasado mes de marzo. Los equipos participantes en esta competición de motos eléctricas desarrollarán estos ensayos definitivos de preparación hasta el miércoles, antes del comienzo del certamen mundialista, previsto el primer fin de semana de mayo, coincidiendo con el Gran Premio de España de MotoGP que se celebrará en el circuito jerezano, informó la organización.

El Mundial de MotoGP para la categoría reina, además de Moto2 y Moto3, contará con veintiún grandes premios, mientras que la Copa Mundial de MotoE sólo visitará siete circuitos, en los que se disputarán catorce carreras.