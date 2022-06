El Girona remonta al Eibar y se medirá al Tenerife en la final de la promoción

PLAYoFF. El Girona se jugará contra el Tenerife la última plaza de ascenso a Primera, después de dar la sorpresa y derrotar este domingo en Ipurua al Eibar por 0-2 tras una prórroga en la que confirmó la remontada tras caer 0-1 en Montilivi ante un cuadro vasco que de estar a un paso de subir ha perdido toda opción. No se llevaba más que un minuto de juego cuando Borja de un tiro inapelable por la escuadra marcó el primer tanto que igualaba la eliminatoria. Stoichkov trató de empatar rápido, en un tiro que detuvo bien Juan Carlos. La eliminatoria no se podía poner más emocionante con las tablas en el cómputo global. El Eibar intentó reaccionar y en el primer cuarto de hora Blanco Leschuk la tuvo en sus botas en una buena internada. Pero el Girona no soltaba a su presa y no quería ceder terreno. El partido estaba igualado con los dos equipos mirando hacia arriba. El Eibar trataba de tomar el mando, pero el gol tempranero le había creado dudas. Los locales, que no quería llegar a la prórroga, volvió a aproximarse con mucha intención, pero le faltó precisión ante un acertado Juan Carlos. Y nada más comenzar el tiempo extra el uruguayo Cristhian Stuani logró el segundo gol para el Girona. El tanto fue concedido por el árbitro después de ser revisado por el VAR. EFE