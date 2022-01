El Gobierno francés rectifica y Djokovic no podría participar en Roland Garros

El Gobierno francés solo permitirá la entrada a eventos deportivos a los profesionales, deportistas y público con la pauta completa de vacunación, según ha confirmado la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, por lo que el tenista Novak Djokovic, que decidió no recibir el inmunizador, no podría participar en Roland Garros. "Se ha adoptado el pase de vacunación. Tan pronto como se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los espacios públicos con al pauta completa (estadios, teatros, etc) para todos los espectadores, deportistas y profesionales franceses o extranjeros", ha dicho la ministra en su cuenta de Twitter. Maracineanu ha agradecido el "trabajo y convencimiento" de todo el movimiento deportivo del país para lograr aprobar esta ha añadido ley. "Trabajaremos juntos para preservar las competiciones y ser los embajadores de estas medidas a nivel internacional", añadió.

Fue la propia ministra quien hace unos días, por la polémica con el 'caso Djokovic', señaló que el serbio sí podría participar en Roland Garros, programado entre finales de mayo y comienzos de junio, argumentando que habría excepciones con los deportistas en las competiciones internacionales. Sin embargo, con esta rectificación, Djokovic, que de momento no ha recibido la pauta completa, tampoco podría disputar el torneo en París. Esto supondría un nuevo contratiempo para el tenista serbio, que este domingo vio cómo se le denegaba definitivamente su visado para poder permanecer en Australia, por lo que fue deportado y se enfrenta ahora a una sanción por la que no podría entrar en el país en los próximos tres años. EP.

Pedro Sánchez: Si Djokovic quiere jugar en España deberá cumplir las reglas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes ante la polémica por la expulsión de Australia del tenista Novak Djokovic que las reglas están para cumplirse y ha asegurado que si quiere competir en España, deberá cumplir las que estén vigentes en el país. Sánchez se ha referido a esta polémica en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al canciller alemán, Olaf Scholz. “Si esas son las normas que ha aprobado el Gobierno australiano, tienen que ser cumplidas. Absoluto respeto y apoyo a las decisiones que se han tomado”, ha añadido ante la expulsión del tenista serbio de ese país.

Al recordarle las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que ha afirmado que “sería un gran reclamo” que Djokovic pudiera jugar en el Mutua Madrid Open, aunque ha precisado que será el Gobierno el que deberá determinar si cumple las normas, Sánchez ha repetido el mismo argumento. “Sin ánimo de polemizar, otro tanto de lo mismo: las normas sanitarias están para cumplirse”, ha repetido. Tras recordar las palabras del tenista Rafael Nadal en las que ante esta polémica hizo hincapié en el sufrimiento que está provocando la pandemia en la población esta enfermedad, ha reiterado que “cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga y sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país”. Y eso es lo que ha garantizado que hará cualquier deportista que aspire a competir en España, “cumplir con las normas sanitarias de España”.

Por su parte, el canciller alemán ha subrayado que cada país se fija sus reglas ante la pandemia para proteger la salud de los ciudadanos y que hay que respetar. “Da igual quien sea”, ha recalcado Scholz para hacer hincapié en que Australia tiene unas reglas que no son por ejemplo las de Alemania, pero que las dicta haciendo uso de su soberanía y que deben valer para todos los que entren en el país. A renglón seguido ha aprovechado para hacer un llamamiento: “Por favor, vacúnense; tener la vacuna de refuerzo es lo mejor que pueden hacer por ustedes y por sus seres queridos”. EFE

Novak Djokovic llega a Belgrado tras ser expulsado de Australia. El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, expulsado de Australia tras perder una batalla legal por no estar vacunado, aterrizó hoy en Belgrado en medio de una gran expectación. El deportista, de 34 años y considerado un héroe en Serbia, ha llegado a la capital a las 12:16 horas (11:16 GMT) en un avión procedente de Dubai, donde hizo escala en su regreso desde Australia, informó la agencia de noticias Tanjug. Los medios serbios señalan que Djokovic abandonó el aeropuerto por otra salida a la habitual para evitar a los periodistas, y afirman que el tenista no hará declaraciones hasta que termine el Abierto de Australia el próximo día 30.

Djokovic, que aspiraba a defender su título de campeón del Abierto de Australia y convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 21 Grand Slam, regresa a casa después de once días de controversia deportiva, judicial y diplomática por su oposición a vacunarse contra la covid. Varios centenares de seguidores, algunos con banderas de Serbia, se reunieron frente al edificio del aeropuerto de Belgrado para apoyarle con gritos como “Novak, eres nuestro campeón” y “Nole, Nole (el apodo de Djokovic)”, pero no pudieron ver a su ídolo.

El tenista serbio viajó a Australia con una exención médica, pero sin estar vacunado como exigía la ley migratoria de ese país. Las autoridades australianas le cancelaron el visado el domingo, diez días después de su llegada y tras varias comparecencias ante la justicia del país y de una estancia durante varios días en un hotel de solicitantes de asilo, que su familia calificó de “inhumano”.

La familia de Djokovic indicó que se encuentran “muy decepcionados” con la expulsión y que el fallo judicial se debía a “intereses políticos”. “A pesar del comportamiento escandaloso con Novak, creíamos que el deporte ganaría”, sostuvo el comunicado de la familia. Los políticos serbios acusaron estos días a Australia de maltratar” a Djokovic y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que se trató de una “caza de brujas” y un espectáculo de estilo “orwelliano”. Con unas próximas elecciones en abril y una tasa de vacunación completa del 47 %, Vucic ha tratado de mantener el equilibrio entre alentar la inmunización y defender al ídolo de la nación.

El presidente del Parlamento serbio, Ivica Dacic, declaró hoy que la decisión de Australia de revocar el visado al tenista serbio “es la victoria de la política sobre el deporte”, y aseguró que el trato que tuvo Djokovic fue “humillante y asqueroso”.

Dacic indicó que el tenista es un icono en su país pero que no es visto por nadie como un líder antivacunas. Djokovic levantó polémica nada más empezar la pandemia en 2020 al declarar que no le gustaría que le obligaran a vacunarse contra el coronavirus para poder viajar por el mundo, y más tarde defendió la libertad de elección, aunque no llegó a abogar activamente contra la vacuna. La prensa serbia califica la expulsión de Djokovic, que ganó el nueve ocasiones el Abierto de Australia, como el “escándalo deportivo del siglo”. EFE