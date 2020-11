“El judo te enseña que cuando te caes te levantas, y así ocurre con mi vida”

¿Con qué expectativas acude al Europeo después de tantos meses sin haber competido?

Tuvimos una competición antes (GS de Hungría) en la que no pudimos participar porque un seleccionador dio positivo y nos fuimos para casa, así que no sabemos muy bien cómo estamos de cara a la gente internacional. Yo estuve entrenando todo el verano, me estoy encontrando muy bien y en el Europeo a ver si damos ese salto que nos falta para estar en las medallas.

Su última competición data del mes de febrero, en Düsseldorf.

Sí, en Düsseldorf. Después, en la cuarentena, en casa al principio entrenas porque no sabes cuánto tiempo vas a estar. Al final ya entrenas por mantenerte un poco, pero no sigues el mismo ritmo. Y lo que hicimos en verano es darle mucha caña y mejorar aspectos que me faltaban un poco, de fuerza y rapidez. Ahora a ver cómo estamos.

Este Europeo llega marcado por la incertidumbre, tanto en su caso, pues no es lo mismo entrenar que competir, como en cuanto a saber cómo pueden estar las rivales, ya que ni siquiera todas han participado en Budapest.

El Grand Slam de Hungría fue la primera competición que se celebró, y ahora tendremos el Europeo. Hay gente que en los Centros de Alto Rendimiento siguió entrenando con normalidad, hay otra que no pudo entrenar... No sabemos muy bien cómo está la gente en general. Vi los combates del Grand Slam pero no sabes bien cómo están.

¿Cuánto diría que le falta para alcanzar el nivel que podía tener antes de la pandemia?

Hay aspectos en los que estoy incluso mejor. Durante el año no podíamos trabajar mucho el gimnasio porque todos los fines de semana estás de viaje de un lado para otro. Pero este verano intentamos meter un plus de fuerza, que es esencial, porque la gente es muy grande y hay que aguantarlas y creemos que estamos bien. Lo que nos fallaba un poco a principio de temporada era la cabeza, aguantar los combates y no salirme de lo que teníamos que trabajar. Estuve trabajando con la psicóloga y esperemos que ahora esté mejor en ese sentido.

¿Actualmente sigue moviéndose para entrenarse en otros lugares o trabaja exclusivamente en Lugo?

En deporte federado estamos exentos de la restricción de movilidad. Los martes y jueves estoy yendo igual a entrenar a A Coruña, y el resto de días entreno en Lugo. Ahora, básicamente estamos haciendo circuitos tácticos para los combates que se parezcan lo máximo posible a la competición y a los rivales que me puedan tocar para preparar el Europeo.

Después del confinamiento los deportes de contacto tuvieron dificultades para volver a la normalidad. ¿Cómo son ahora mismo los entrenamientos?

Cuando nos dejaron entrenar a los DAN (Deportistas de Alto Nivel) ya pudimos hacer deporte de contacto, aunque de forma restringida. Tenía mi grupo burbuja, éramos cuatro personas, los de A Coruña, mi entrenador y yo. Para poder entrenar sin mascarilla tenemos que hacernos las pruebas cada quince días y que den negativas. Sigo entrenando solo con ellos para minimizar la posibilidad de que nos contagiemos.

Esta semana le aguarda el Europeo, ¿y después?

No sabemos nada. Teníamos el Grand Slam de Japón en diciembre pero lo cancelaron porque no quieren jugársela con la segunda ola y teniendo los Juegos Olímpicos tan cerca. No sabemos qué vamos a tener, así que habrá que intentar sacar los máximos puntos ahora en el Europeo y en las que queden. Yo, de momento, estoy metida (en los Juegos), pero hay que seguir sumando puntos para mantenerte ahí.

¿Va a preparar los Juegos en Lugo o tiene previsto realizar alguna concentración?

No tenemos concentraciones todavía, y a Madrid no estamos con la idea de bajar. Ahora mismo aquí estamos entrenando bien, estamos a gusto, y no tenemos intención de movernos por el momento. Portugal sí está organizando concentraciones los fines de semana, e igual algún fin de semana bajaremos hasta allí, pero aún no tenemos nada cerrado todavía.

Actualmente estaría clasificada para los Juegos por cuota continental, pero el objetivo tiene que ser entrar por puestos.

Ese es el objetivo para tranquilizarse un poco, porque si no, estás con la incertidumbre de si estás clasificada o no. Estoy bastante bien metida pero en cualquier momento te despistas y puedes salir. Vamos a ver si conseguimos los puntos y una medalla para meternos arriba.

En realidad está a dos combates de meterse.

Tengo una persona delante y la siguiente ya está dentro. Son pocos puntos los que tengo que conseguir para meterme, pero después hay que mantenerse. La verdad es que tuve suerte en el Grand Slam de Hungría porque todos los que estaban a mi alrededor o no fueron o perdieron el primero. Fue un poco de alivio desde casa cuando lo vi.

Cuando intentaba clasificarse para Londres 2012 se produjo la luxación de rodilla, en el siguiente ciclo olímpico volvió a romperse, y en este, sobreviene una pandemia. Por perseverancia, usted tiene que estar en los Juegos.

Tienes un sueño y lo quieres conseguir. Estoy en este mundo porque a mí me gusta, el judo te enseña que cuando te caes te levantas y mi vida es así. Me caigo, me lesiono y me levanto. Lo hago porque me gusta y me divierte este mundo.

En una de sus muñecas luce un tatuaje, impossible is nothing, que refleja ese espíritu de superación.

Llevo varios tatuajes. Todos los que tengo significan algo para mí. Llevo la fecha de la lesión, que significa un antes y un después en mi vida, llevo impossible is nothing (nada es imposible) y también humildad y sacrificio, una frase que me marca mucho, tienes que ser humilde y trabajar para lograr lo que realmente quieres, sin luchar las cosas no se pueden conseguir.

¿Está notando la crisis de coronavirus en cuanto a patrocinios?

El máximo patrocinador que tengo es Cafés Candelas. Además, el dueño de mi gimnasio tiene una empresa farmacéutica, que es Farmadismo e Idavcare, y también me ayuda a ir a las competiciones, porque el año pasado la Federación no me llevaba. El fisio, Marzo Saúde, no me cobra, puedo ir las sesiones que quiera y también me ayudó a participar en alguna competición. También tengo el Gabinete de masajes y terapias manuales de Arteixo, que también me está apoyando bastante. Subvenciones ahora mismo no hay nada, está todo parado. Pero yo trabajo para poder vivir. Tengo mi trabajo en el club, donde doy clases a los niños y a los adultos. Este año no tenemos los colegios en los que trabajaba el año pasado, pero se va tirando para adelante, en eso de momento no tengo problema.

¿Por fin cuenta con ayuda de la Federación Española?

Ahora mismo como estoy clasificada sí me están llevando a las competiciones. Si estoy metida y me puedo meter más adelante y dejar un puesto para que se pueda clasificar otro español deberían pagarme, y ahora sí lo están haciendo.