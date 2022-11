El Lugo buscará su segunda victoria consecutiva contra el Eibar, que pretende recuperar sensaciones

Segunda División. El Eibar, que lleva las dos últimas jornadas sin vencer en Ipurua tras solventar las cuatro primeras en su feudo con pleno de triunfos, quiere recuperar este miércoles la sensación de victoria en su público frente al Lugo. Los armeros ganaron el domingo en La Rosaleda al Málaga, en lo que supuso su segunda victoria a domicilio y un logro muy meritorio, teniendo en cuenta las siete bajas con las que contaban los de Gaizka Garitano para afrontar este encuentro. De ellas, solo es seguro que se recuperará a Matheus Pereira, una vez cumplido su partido de sanción, pues no se puede decir lo mismo del resto de lesionados. Garitano adelantó que quizás Berrocal es el que está más cerca de reaparecer aunque su concurso no es seguro al cien por cien. El conjunto gallego no se impone a domicilio desde que ganó en la segunda jornada al Zaragoza (1-2) y solo ha sumado un punto en sus cuatro últimos desplazamientos, en los que encajó diez goles al haber recibido tres en los partidos con Villarreal B (3-1), Ibiza (3-1) y Málaga (3-2) y uno frente al Huesca (1-1). Los rojiblancos cogieron oxígeno en el Anxo Carro, donde recibieron consecutivamente a Burgos (2-0) y Mirandés (0-0), cuatro puntos que les han permitido salir de las posiciones de descenso, aunque con los mismos puntos que la Ponferradina después de trece jornadas. Después de haber dejado la portería a cero en esos choques como local, el siguiente paso es hacerlo a domicilio en donde nunca ha ganado en Segunda División. El conjunto lucense sigue teniendo de baja al delantero Manu Barreiro, que se repone de unas molestias en la rodilla que se produjo en el partido con el Burgos y que ya le hicieron perderse la cita con el Mirandés. En ese partido le suplió el centrocampista Moctar Sidi El Hacen como compañero de ataque de Chris Ramos y ambos podrían repetir en Ipurua, donde el técnico podría introducir alguna rotación para dar un respiro a los que más carga de minutos llevan en las piernas por la acumulación de partidos de esta fase del calendario. EFE