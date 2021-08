El Lugo, pendiente del límite salarial

liga smartbank El director deportivo del Lugo, Mauro Pérez, expresó su confianza en que el equipo gallego pueda inscribir a todos los futbolistas para la primera jornada de LaLiga SmartBank y, en consecuencia, cumplir con el límite salarial. El Lugo es uno de los equipos que está pendiente de que prospere el acuerdo entre LaLiga y el fondo internacional CVC, que inyectaría 2.700 millones de euros en la competición y los clubes. “Yo creo que 30 de 42 equipos (del fútbol profesional) tendremos problemas si no se resuelve algo en breve. Todos los equipos están trabajando en poder resolverlo, el club me consta que está trabajando al máximo y entendemos que no tendremos problema para el domingo ante el Oviedo tener inscritos a todos los futbolistas”, comentó Pérez.

El conjunto gallego está a la espera de la incorporación de un lateral derecho, aunque el director deportivo advirtió de que habrá que esperar hasta la recta final del mercado. c.a. fernández