El mal trago de Quinteiro: deja el Compostela al caer la venta a Jota Peleteiro

Antonio Quinteiro ha dejado la presidencia de la Compostela tras once temporadas en el carho. Lo ha anunciado durante una rueda en la que echaba mano de una botella de agua, metáfora involuntario del mal trago que supone su salida.

Quinteiro hablaba tras tomar la decisión de renunciar a su puesto. Reunido con la junta directiva que lo acompañó durante esta etapa, el hasta ahora presidente decidió dar un paso al lado, aunque se mantendrá como socio del club.

Anunció su decisión en la sede del club, donde expuso los motivos que lo llevaron a tomar este camino, deseándole la mayor de las suertes a la directiva que mantiene el proyecto y marchándose como un aficionado más que seguirá apoyando al equipo desde la grada.

Desde su llegada al club, acompañado por una renovada junta directiva, Antonio Quinteiro consiguió varios logros, adquiriendo los derechos legales de la SD Compostela, “liquidando las deudas anteriores y recuperando el nombre perdido”, indican en la nota de prensa del club. En el capítulo deportivo, cierra su etapa al frente del club con tres ascensos, dos a Segunda División B y uno a Tercera División.

Ante los medios de comunicación, Antonio Quinteiro mostró su tristeza por no haber cerrado el acuerdo con la empresa de Jota Peleteiro, Rammalloc Sports y expuso los motivos que lo llevaron a firmar su renuncia a la presidencia y a su condición de directivo.

En primer lugar, quiso hacer referencia a Peleteiro.

“Hemos tenido muchos acercamientos, pero no nos daban la suficiente garantía hasta la llegada de Rammalloc y Jota Peleteiro. A todos nos pareció bien, porque era una persona que conoce el fútbol desde la cantera y que sabía nuestros valores. Además, quiero dejar claro, para desmentir esos falsos rumores que estuvieron en la calle, de que si quería mantener el proyecto del Compostela”.

Tras de varias semanas, los abogados de ambas partes se pusieron a elaborar las actas para configurar el cambio de directivas.

“Se han pasado unas actas que las directivas debían firmar, al igual que hicimos nosotros en su día, acompañadas del acuerdo entre Jota Peleteiro-Rammalloc y Antonio Quinteiro. Ahí empiezan las diferencias, pidiéndole los abogados del club unas correcciones para que hubiese acuerdo”, detalló.

Asimismo, indicó, trasladó una petición para que las posibles responsabilidades recayesen en su persona, así como un documento firmado por Rammalloc con su compromiso, pero me indicaron que “no es garantía para ellos y que no lo podían asumir”, por lo que, expresó, “no puedo obligar a nadie a renunciar ni despedirlo, porque no sería bueno para el club”.

Estos motivos han desatado su dimisión, dejando pendiente el nombramiento del nuevo presidente.

“La junta directiva ha dado una estabilidad al club, hemos cumplido con todos los compromisos y tengo la tranquilidad que lo seguirán haciendo. Seguirán ofreciendo la misma seriedad, el mismo cumplimiento y las mismas garantías”, destacó.

Dijo que su marcha no impedirá que la junta directiva siga con “la misma filosofía, ese es el compromiso y lo que he pedido: que sigan trabajando, seguir creciendo y manteniendo los mismos acuerdos”.

Por último, Antonio Quinteiro, quiso agradecer a todo el personal de club que ha trabajado durante estos once años, “porque han sido muy duros”, un trabajo para que “los jóvenes volviesen al Compos y para que las empresas apoyasen el proyecto de ciudad”, así como a los aficionados “que hicieron posible recuperar la ilusión por el Compos”.

“Le deseo lo mejor al club, seguiré siendo socio, un aficionado más, vendré cada domingo que pueda a apoyar al club y estaré en la grada como un aficionado más, deseándole que le vaya bien. Con un buen trabajo, como el que hasta ahora se ha realizado, el proyecto seguirá la misma línea”, concluyó en la intervención de su adiós Antonio Quinteiro.